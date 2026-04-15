La cantante explica la finalidad del disco porque es así como ella entiende el amor, "guisar y comer, viene a ser lo mismo"

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"Un amor que no alimenta es ternura congelada", es la frase que puede describir todo el álbum de esta cantautora de Utrera que ha estrenado canciones. La andaluza lleva tres años trabajando en este disco, y lo quiere llevar por todo lo alto, mezclando el amor con la comida, y el flamenco con lo oriental.

Llegando con una cesta de pan bajo el brazo, consigue transmitir todo lo que quiere en este nuevo álbum. Precisamente porque su nuevo disco viene acompañado de una hogaza de pan, con una carta y un código qr, a lo que la cantante Maui de Utrera explica el motivo, "lo hemos hecho así porque me imagino a la gente escuhando el disco acompañado de un poquito de vino, o un poquito de queso acompañado a la escucha de el disco".

Ella quiere que todo el conjunto sea una especie de festín gastrónomico, "yo me he preocupado de que estas canciones tengan sabores, tengan textura". Porque es así como ella entiende el amor, "guisar y comer, viene a ser lo mismo". Interpreta el tema 'Tataki de ti' junto a otra artista María Peláe, entre los platos del manú este tema es el más importante. Alta cocina emocional dice que nos trae a la cabeza un disco de toma pan y moja.