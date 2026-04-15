El sorteo se realizó en Paris en la casa de subastas Christie's y, según el medio británico, los organizadores habían vendido las 120.000 boletos a la venta

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Un hombre francés aficionado al arte ganó este martes un cuadro de Pablo Picasso, valorado en más de un millón de euros, al participar en una rifa benéfica de 100 euros.

Ari Hodara, nombre del ganador, participó en la tercera edición de la iniciativa '1 Picasso por 100 euros', organizada por la Fondation Recherche Alzheimer. El sorteo se realizó en Paris en la casa de subastas Christie's y, según el medio británico, los organizadores habían vendido las 120.000 boletos a la venta, recaudando 12 millones de euros que se destinarán a la investigación del Alzheimer.

El sorteo ofreció el cuadro 'Cabeza de mujer', de Picasso que retrató a su entonces pareja, la fotógrafa Dora Maar. Esta obra en gouache sobre papel fue creada en 1941.

"¿Cómo puedo comprobar que no se trata de un engaño?", preguntó Ari Hodara, de 58 años, después de que los organizadores lo llamaran tras el sorteo en la casa de subastas Christie's en la capital francesa. Hodara se describió a sí mismo como un aficionado al arte, seguidor de Picasso, y dijo que había comprado su boleto durante el fin de semana tras enterarse por casualidad de la rifa benéfica mientras comía en un restaurante, según 'The Guardian'.

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Recaudación contra el alzhéimer

Los once millones de euros restantes irán destinados a la Fondation Recherche Alzheimer, cuyo presidente, el doctor Olivier de Ladoucette, calificó de "brillante" la idea de hacer "una tómbola planetaria con un premio único", que en cada edición tiene un destinatario solidario diferente.

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En la primera, en 2017, se recaudaron 10 millones de euros para la Asociación Internacional para Salvar Tiro que pretende reconstruir esa ciudad libanesa, que es Patrimonio de la Humanidad de la Unesco, y el ganador fue un joven de 25 años de Pensilvania, en Estados Unidos.

En la segunda, celebrada en 2019, se obtuvieron 5 millones de euros para la ONG Care y el cuadro se lo llevó una contable italiana que había recibido su participación como regalo de Navidad de su hijo.

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En esta ocasión, el dinero por la venta de los boletos irá a financiar cinco proyectos de investigación sobre el alzhéimer que cubren desde cuestiones genéticas, los biomarcadores y nuevas posibilidades de tratamiento para esta enfermedad que afecta a 35 millones de personas en todo el mundo.