La cantante publicará su nuevo álbum el 3 de julio de este año

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Madonna ha anunciado este miércoles la segunda parte de uno de sus discos más bailados, 'Confessions on a Dance Floor', lanzado en 2005 y que incluía éxitos como 'Hung up'. 21 años después, la reina del pop ha anunciado la continuación de aquel álbum. Lo ha avanzado en sus redes sociales, con una misteriosa publicación en la que se podía leer 'Confessions II'.

El nuevo álbum tiene prevista su publicación el 3 de julio a través de Warner Music y cuenta con la producción de DJ Stuart Price, quien ya estuvo presente en el álbum de estudio de la cantante de 2005.

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“Debemos bailar, celebrar y orar con nuestros cuerpos. Son prácticas que hemos llevado a cabo durante miles de años; son, en realidad, prácticas espirituales. Al fin y al cabo, la pista de baile es un espacio ritualístico”, ha declarado Madonna en un comunicado de prensa que recoge el “manifiesto” que ella y Price escribieron durante la creación del disco.

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Alusiones al "sonido", la "luz" y la "vibración" en un trabajo que "remodela nuestras percepciones y nos sumerge en un estado de trance". señala. Madonna ha aprovechado para revelar la portada del proyecto, en la que aparece sentada sobre unos altavoces morados y con la cara cubierta por un velo rosa. Del mismo modo, ha publicado un adelanto musical de hasta un minuto del primer single, que se titulará 'I feel so free'.