Quién es Yudania Gómez, la cubana de 30 años que se ha convertido en directora de orquesta en todos los conciertos de Rosalía

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Yudania Gómez Heredia, directora de orquesta, hizo un impresionante análisis de la evolución musical y escenográfica de Rosalía. Es compositora y organista cubana y se ha encargado de convertir a la banda ‘Heritage Orchestra’ en la pieza central del dispositivo escénico que acompaña a Rosalía.

Además, su análisis cobre la canción ‘Berghain’ ha sido tan sonado que incluso a la cantante catalana le sorprendió de tal manera que decidió ficharla para su gira, por lo que la joven sigue al equipo y ha pasado a ser la nueva directora de la orquesta. La catalana encontró su verdadera perla a través de Instagram. La joven cubana grabó un vídeo analizando 'Berghain' utilizando su órgano.

Sin duda lo que ella no esperaba es que, tras publicar este vídeo se hiciera tan viral que terminaría recibiendo una llamada de la propia Rosalía, quien quedó tan impresionada que puso a la profesional delante de toda su orquesta para que ella fuera la encargada de dirigir a sus músicos durante la gira más esperada de su álbum 'LUX'.

A sus 30 años ha conseguido lo que casi nadie puede lograr: ser una parte imprescindible de un equipo que está triunfando a nivel mundial. Y es que esta joven destaca por su energía, pero también por todo su talento y conocimiento del mundo de la música. Controla desde las canciones más clásicas, las del mundo del pop, pero también domina la modalidad del techno.

Su exquisita formación en el mundo del arte y de la música

Dirige a la gran orquesta de la artista al ritmo de sus movimientos, con batuta o a través de pasos de baile, así convierte el show en un verdadero espectáculo digno de admirar. Con Rosalía ya ha viajado a París, Milán, Lisboa o Madrid. Mucha gente ha podido darse cuenta de la pieza imprescindible que se ha convertido en todos los conciertos de la catalana.

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Su formación continuó en la Escuela Nacional de Arte (ENA), donde se graduó en Dirección Coral, y posteriormente en el Instituto Superior de Arte (ISA) en La Habana. La oportunidad de emigrar surgió gracias a la Semana de Música Sacra, cuyos vínculos académicos permitieron que se matriculase en la Universidad de Música Sacra de Regensburg, Alemania.