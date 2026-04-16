El reconocido fotógrafo alemán capta en Barcelona imágenes únicas de mascotas y hacerlas saltar por una golosina

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Cuando alguien disfruta de lo que hace, el resultado salta a la vista, el fotógrafo alemán Christian Vieler, considerado uno de los más reconocidos del mundo en fotografía canina, ha pasado por Barcelona para retratar a mascotas con su inconfundible estilo.

Durante tres días, Vieler ha captado imágenes únicas de perros españoles, caracterizadas por su toque divertido, espontáneo y difícil de conseguir. Sus fotografías, ampliamente difundidas en redes sociales, se han hecho virales por mostrar a los animales en pleno salto, intentando atrapar una golosina.

Un método sencillo pero eficaz

Lejos del clásico “mira al pajarito”, Vieler utiliza una técnica mucho más efectiva: lanzar una chuche al aire para provocar una reacción natural en los perros. El resultado son instantáneas que capturan su energía y expresividad en el momento exacto.

“Quería probar un flash y empecé a hacer fotos a mi perro”, explica el propio Vieler sobre el origen de su técnica, que surgió casi por casualidad.

Los dueños de las mascotas no han querido perder la oportunidad de llevarse un recuerdo único. Es el caso de Judith, que decidió que su perro participara en la sesión. “Las fotos son increíbles, son impresionantes”, asegura tras ver el resultado.

Capturar la esencia del animal

Más allá de la técnica, el éxito de Vieler radica en su capacidad para captar la personalidad de cada perro en una sola imagen. Expresiones, movimientos y gestos que normalmente pasan desapercibidos quedan congelados en sus fotografías: “Capturan la esencia del perro”, destacan quienes han participado en las sesiones.

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Con una idea simple pero ejecutada con precisión, Christian Vieler ha logrado transformar una ocurrencia en un fenómeno global, convirtiéndose en un referente de la fotografía de mascotas.