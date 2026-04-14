La organización animalista PETA ha criticado al dueño y expresado su preocupación por el bienestar del ave

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Bebe es un loro de alas blancas y verde que ha conquistado a los usuarios de redes sociales cuando su dueño, Steven Lawyer, compartió que había construido un submarino diseñado especialmente para poder sumergir a su mascota cuando vayan de vacaciones.

El pequeño submarino está realizado con un recipiente de plástico para alimentos y un tanque de aire de paintball, según ‘The Washington Post’. Lawyer bautizó el sumergible como Bebesphere. Recientemente, el hombre llevó a Bebe y a la embarcación en miniatura a Bahamas, donde el pájaro acompañó a su dueño en una excursión submarina a bordo de su nuevo Bebesphere.

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“Entró de buena gana y lo disfrutó”, declaró Lawyer ‘Washington Post’ sobre la aventura submarina del periquito. “Estoy seguro de que lo repetirá conmigo. Prefiere eso a, ya sabes, quedarse en la orilla en una jaula o en un Airbnb”.

En la sección de comentarios de la publicación, el grupo de defensa de los derechos de los animales PETA expresó su preocupación por el bienestar del ave: "Él confía en ti con su vida, y lo obligaste a sumergirse en un recipiente diminuto para conseguir visitas... 😒", escribió la organización. Si bien algunos coincidieron en que el viaje fue innecesario, otros expresaron su confianza en los dueños de Bebe, quienes, en última instancia, conocen mejor al ave.

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Después de que su video del viaje submarino de Bebe obtuviera más de cuatro millones de visitas, Lawyer compartió un video complementario para responder preguntas. En el vídeo,confirma que el clip original es auténtico y no generado por IA, y señala que Bebe tiene "vuelo libre", lo que significa que no le han cortado las alas, por lo que vuela libremente al aire libre antes de regresar a casa cada día.