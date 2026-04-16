'Gente de Zona' celebra el éxito eterno de 'La Gozadera' y anuncia nueva música y gira en España

El dúo cubano prepara nuevo lanzamiento y gira en España tras el éxito duradero de “La Gozadera”

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Han pasado 11 años desde el lanzamiento de “La Gozadera”, pero el tema sigue sonando con la misma fuerza que el primer día. El dúo cubano Gente de Zona continúa disfrutando del éxito de una canción que se ha convertido en uno de los grandes himnos latinos de la última década.

Con más de 25 años en la música, los artistas se mantienen imparables y ya preparan nuevo disco y una gira por España que comenzará en junio, reafirmando su conexión con el público.

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Un himno que traspasa fronteras

“La Gozadera” no solo marcó un antes y un después en su carrera, sino que logró unir a oyentes de distintos países con su recorrido musical por Latinoamérica: “La gente de España nos decía que por qué no habíamos mencionado España en ‘La Gozadera’, que ellos también se sentían latinos”, explican.

El dúo, de origen cubano y afincado en Estados Unidos, destaca además el mensaje que sigue transmitiendo la canción en la actualidad: “Con lo que está pasando hoy, yo creo que es una canción que llama a la unión”, aseguran.

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Nueva etapa y próximo hit

Aunque muchos los recuerdan por sus colaboraciones con grandes nombres de la música, como Marc Anthony o Enrique Iglesias, Gente de Zona ha consolidado su identidad propia como dúo a lo largo de los años.

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Temas como “Bailando” supusieron un impulso definitivo en su carrera, llevándolos a lo más alto de las listas internacionales y convirtiéndose en su carta de presentación global.

Ahora, el grupo mira al futuro con nuevos proyectos. Antes de su gira por España, lanzarán en mayo una canción junto a Juan Magán, con la que aspiran a conquistar de nuevo al público. “Apunta a convertirse en un himno de verano”, adelantan.

Con una trayectoria consolidada y nuevos retos por delante, Gente de Zona demuestra que su música sigue más viva que nunca y que aún queda mucho por gozar.