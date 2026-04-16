El programa de 2026, su XII edición, cuenta con gastronomía, talleres y música en Jerez durante los meses de julio y agosto

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El Tío Pepe Festival celebrará su XII edición este verano en Jerez de la Frontera (Cádiz) con una completa programación que aúna música, experiencias gastronómicas, talleres culturales y actividades vinculadas a la tradición local. Este reconocido evento cultural tendrá lugar en las bodegas de González Byass durante los meses de julio y agosto.

Durante la presentación oficial del festival que ha tenido lugar esta mañana en la Bodega Tío Pepe en Jerez, y a la que han asistido Pastora Soler o el cantante de ópera Ismael Jordi, entre otras personalidades, la organización ha destacado una de las principales novedades de este año: el impulso de la gastronomía, coincidiendo con la designación de Jerez como Capital Española de la Gastronomía 2026.

En este sentido, la programación incluye diferentes experiencias culinarias a lo largo del verano, como México entre Soleras, del chef Javier Muñoz (12 de agosto), los asados chilenos de El Huaso (5 de agosto), un encuentro gastronómico con el chef Israel Ramos y Pedro Nolasco (30 de julio), y un ronqueo -como se conoce al proceso del despiece del atún- con Petaca Chico (8 de agosto). Además, durante todo el festival habrá una oferta de restauración con propuestas como la de Little John Burgers & Things, el proyecto del sumiller y Premio Nacional de Gastronomía Juan Ruiz, que acercará desde Rota su propuesta de comida rápida.

Artistas confirmados del Tío Pepe Festival 2026

En el apartado musical, el cartel reunirá a artistas de distintos estilos y generaciones, tanto nacionales como internacionales. La programación arrancará con Raphael (4 de julio) y continuará con artistas como Elvis Crespo (9 de julio), Deep Purple (10 de julio), Pastora Soler (11 de julio), Sergio Dalma (18 de julio), el G-5 (19 de julio), Antoñito Molina (25 de julio y 14 de agosto) o las Noches de Rock & Roll con La Guardia, Javier Ojeda, La Frontera y DJ El Pulpo (31 de julio).

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En agosto, la cita suma propuestas como Beret (1 de agosto), Luz Casal (2 de agosto), M-Clan (4 de agosto), God Save The Queen (6 de agosto), Loquillo (7 de agosto), Mónica Naranjo (8 de agosto), la noche de lírica con Ismael Jordi, Sabina Puértolas y la Orquesta Sinfónica de Málaga (9 de agosto), Valeria Castro (10 de agosto) o la banda irlandesa The Corrs (13 de agosto), que solo celebrarán 4 conciertos en nuestro país.

Otras actividades culturales que tendrán lugar

Además, el ciclo 'Solera y Compás' ofrecerá una mirada al flamenco con artistas como María Terremoto (12 de julio), Yerai Cortés (24 de julio), Israel Fernández (26 de julio) o José Mercé (11 de agosto). Por su parte, 'Tío Pepe Comedy' completará la programación con las actuaciones de Manu Sánchez (17 de julio) y El Monaguillo (23 de julio).

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El festival también incorporará un programa de talleres culturales relacionados con el flamenco y las tradiciones de Jerez. Según detalla de Diputación Provincial de Cádiz en un comunicado de prensa, antes de los conciertos se celebrarán actividades como talleres de palmas, caja flamenca y bulerías, en colaboración con la Peña La Bulería, así como un taller de venencia (utensilio que se usa principalmente en Jerez para extraer vino directamente de las barricas).