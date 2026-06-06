Mabel Cupet Sevilla, 06 JUN 2026 - 05:29h.

Su familia convierte el dolor en un llamamiento para que ningún otro niño pierda la oportunidad de recibir un diagnóstico a tiempo

Mantienen una campaña de recogida de firmas que llevaran hasta el estadio olímpico de Sevilla a las colas del concierto de Alejandro Sanz

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A sus 10 años Juan ya no puede hablar, pero su historia resuena en toda España. Hay historias que nacen en el silencio, pero terminan convirtiéndose en un grito capaz de cruzar fronteras. Y por eso es por lo que lucha la familia de Juan.

Este niño sevillano, cuya sonrisa ha movilizado a miles de personas a través de las redes sociales, se ha convertido en el rostro visible de una batalla que afecta a numerosas familias que conviven con enfermedades raras. Una lucha marcada por la incertidumbre, la falta de conocimiento sobre determinadas patologías y, sobre todo, por una carrera en la que el tiempo puede marcar la diferencia entre la esperanza y la irreversibilidad.

Juan ya no puede hablar. Sin embargo, su historia sigue haciéndolo por él.

Una enfermedad tan rara como devastadora

La vida de esta familia cambió por completo tras el diagnóstico de adrenoleucodistrofia (ALD), una enfermedad neurodegenerativa poco frecuente que afecta al sistema nervioso central y que puede provocar graves secuelas neurológicas y motoras.

Se trata de una patología silenciosa en sus primeras fases. Su avance suele pasar desapercibido hasta que aparecen los síntomas, momento en el que, en muchos casos, el daño ya es irreversible.

Precisamente ahí reside uno de los grandes desafíos de la enfermedad. Los especialistas insisten en que la detección precoz resulta fundamental, ya que existen tratamientos capaces de ralentizar o frenar su progresión cuando se aplican en las etapas iniciales.

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Para muchas familias, el diagnóstico llega demasiado tarde.

El valor de una simple prueba

La experiencia vivida por Juan ha llevado a sus seres queridos a impulsar una campaña de concienciación a través de las redes sociales (@lasonrisadejuan) que trasciende su propia historia.

Su principal reivindicación es la inclusión de la adrenoleucodistrofia en la prueba del talón neonatal, el análisis que se realiza a los recién nacidos para detectar determinadas enfermedades antes de que se manifiesten los primeros síntomas.

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La familia mantiene activa una campaña de recogida de firmas a través de sus redes sociales. Una campaña que llevarán estos días hasta el Estadio Olímpico de la Cartuja, a las colas del concierto que Alejandro Sanz dará en Sevilla el próximo fin de semana.

La petición no se limita a Andalucía, sino que busca extenderse a todo el territorio nacional con un objetivo de que las posibilidades de un niño no dependan de su lugar de nacimiento.

La familia defiende que una prueba sencilla puede abrir la puerta a un diagnóstico temprano y, con ello, a tratamientos capaces de cambiar el pronóstico de la enfermedad.

Convertir el dolor en esperanza

Lo que comenzó como una tragedia familiar se ha transformado en un movimiento de sensibilización respaldado por numerosas personas dentro y fuera de Sevilla.

A través de la iniciativa 'La Sonrisa de Juan', familiares, amigos y ciudadanos anónimos han tejido una red de apoyo que busca dar visibilidad a una enfermedad desconocida para gran parte de la sociedad.

Su objetivo es doble: reclamar más investigación científica y evitar que otras familias tengan que enfrentarse al mismo camino.

Porque aunque para Juan las opciones terapéuticas llegaron demasiado tarde, quienes lo rodean están decididos a que su historia sirva para proteger a otros niños en el futuro.

Un legado que va más allá de una enfermedad

Detrás de cada enfermedad rara hay nombres, rostros y familias que aprenden a convivir con una realidad para la que nadie está preparado.

La de Juan es la historia de un niño sevillano cuya vida ha cambiado para siempre, pero también la de unos padres que han decidido transformar el sufrimiento en conciencia social.

Su mensaje es tan sencillo como importante: detectar a tiempo puede salvar vidas.

Mientras la investigación avanza y las reivindicaciones continúan, el legado de Juan ya ha comenzado a construirse. No desde la resignación, sino desde la esperanza de que ningún otro niño tenga que perder oportunidades por la falta de un diagnóstico precoz.

Porque algunas voces siguen escuchándose incluso cuando ya no pueden pronunciar una sola palabra.