Rosalía, mujer del año para Billboard: "Ha desafiado los límites de la música en español"

Rosalía recibirá el codiciado premio a la Mujer del Año en la ceremonia de Billboard Mujeres Latinas en la Música 2026

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Rosalía recibirá el codiciado premio a la Mujer del Año en la ceremonia de Billboard Mujeres Latinas en la Música 2026, anunciaron Billboard, que reconoce a Rosalía como una de las voces más influyentes de su generación, y más tras un último disco, Lux que ha sorprendido a todos, también a la hora de llevarlo al directo. “Rosalía ha desafiado los límites de la música en español al fusionar tradición y vanguardia con una visión artística innovadora que ha cautivado audiencias en todo el mundo”, señala Billboard en uncomunicado de prensa. “Su más reciente álbum reafirma su estatus como una fuerza cultural, generando conversación global y consolidando su reputación como una líder creativa y visionaria”.

En las listas de Billboard, Rosalía — conocida por éxitos como “Con altura”, “Despechá”, “Yo x Ti, Tú x Mí” y “La fama” — ha logrado siete números uno en las listas en Latin Airplay, nueve top 10 en Hot Latin Songs y nueve títulos en el Billboard Hot 100, entre otros.

Su álbum más reciente, Lux, debutó en el número 1 de las listas Top Latin Albums, Top Latin Pop Albums, Classical Albums, Classical Crossover y World Albums, así como en el número 4 del Billboard 200, marcando su primer top 10 en la lista general, en noviembre pasado.

Este año, Rosalía se une a un grupo de homenajeadas en Mujeres Latinas en la Música que incluye a Becky G (premio Impacto Global), Gloria Trevi (premio Trayectoria Artística), Ivy Queen (premio Pionera), Joy (premio Espíritu de Cambio), Julieta Venegas (premio Excelencia Artística), Lola Indigo (premio Evolución) y Young Miko (premio Imparable).

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Uniéndose a la celebración — que contará con actuaciones, tributos y discursos memorables — estarán Carlota Vizmanos, David Bisbal, Feid, Jessica Carrillo, Justina Machado, Natalia Lafourcade, Natti Natasha y Villano Antillano como presentadores. Conducido por Chiquis, el especial de dos horas dedicado a las artistas latinas que están dando forma al futuro de la música se transmitirá en vivo el 23 de abril a las 9 p.m. ET a través de Telemundo y se podrá ver en streaming en Peacock y la aplicación de Telemundo.