Redacción Cataluña Agencia EFE 19 ABR 2026 - 11:24h.

"Es un lugar que me lleva hacia atrás y me hace ilusionarme hacia adelante", admitió la cantante al hablar de la capital catalana

Yeray S. Iborra, periodista y 'biógrafo' de Rosalía: "Es capaz de imaginar nuevos escenarios y no todo el mundo puede prometerlos"

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BarcelonaUna Rosalía apoteósica se entregó por completo en el escenario para despedirse con nostalgia de su ciudad, la que la vio nacer, en su cuarto y último concierto en Barcelona. Fue después del tercero donde se confesó Bad Gyal.

Recordamos que en el segundo le tocó a Guitarricadelafuente y que la primera invitada al confesionario de la catalana fue la humorista Yolanda Ramos. En su noche final en el Palau Sant Jordi quien habló fue el youtuber Rojuu.

Antes de eso, la cantante se acordó de los maestros que la apoyaron en sus inicios y los homenajeó. "Barcelona me remueves todo", admitió después de dar inicio a su show vestida de frágil muñeca bailarina, con tutú y zapatillas de ballet.

Escogió el mismo 'outfit' con el que empieza 'Lux', su álbum más reciente, en sus temas 'Sexo, violencia y llantas' y 'Reliquia'. Rosalía reconoció en un largo discurso en catalán que Barcelona es un punto central en su cartografía emocional.

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"Es un lugar que me lleva hacia atrás y me hace ilusionarme hacia adelante", explicó. Desde esa memoria pasada, quiso agradecer el legado del cantaor Chiqui de la Línea, la bailaora Yolanda Cortés o el flamenquista José Maya.

Además, no se olvidó de la profesora de ballet para este brillante espectáculo, Tatiana Yerakhavets, quien la ayudó a preparar la coreografía un mes y medio antes del inicio del tour.

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"Agradezco mucho con vosotros compartir este proceso de aprendizaje (...) en un mundo como hoy en día donde hay tantos ojos mirando, yo no quiero dejar de hacer aquello que me hace ilusión y siempre me he lanzado a hacer cosas nuevas", expresó visiblemente emocionada.

Rojuu, al confesarse: "Conocí al amor de mi vida y la situación me quedó grande"

En el último confesionario en Barcelona, Rosalía invitó al músico y youtuber Rojuu, quien apuntó haber sido "la perla" de su última relación romántica y le pidió a la catalana que lo "redimiese" por haberse portado mal con su enamorada.

"Conocí al amor de mi vida y la situación me quedó grande. Estaba buscando algo fuera que ya tenía dentro y cuando me di cuenta y quise volverlo a intentar, ella ya había pasado página", relató a la artista en el concierto.

"Desde el mal de amores se ha escrito mucho, pero vamos a por el buen amor", le respondió ella. En las cerca de dos horas de espectáculo, la barcelonesa hizo del escenario su templo y su teatro.

Interpretó desde los temas más líricos de 'Lux' como 'Mio Cristo Piange Diamanti', hasta las versiones más desenfadadas de 'Motomami', como 'Despechá', 'Bizcochito' o 'Keep it Cute'.

Versiones de 'Thank You' y 'Can't take my eyes off you'

Además de su repertorio habitual como 'Berghain' o 'Divinize', Rosalía versionó la canción 'Thank You' de Dido, y también 'Can’t take my eyes off you', de Frankie Valli y con la artista vestida como si fuera la Gioconda, con Montserrat detrás y varios espectadores en el escenario.

Exhausta y con la vista puesta ya en Ámsterdam (Países Bajos), donde actuará el 22 y 23 de abril, la cantautora española se marchó de su ciudad siendo hoy ya un icono que supera la idea de artista, cantando 'Magnolias' en soledad.

Una imagen que no debe distar mucho de sus primeros bolos por el barrio barcelonés de El Raval, cuando inició sus pasos en la música. Actualmente, a sus 33 años, Rosalía ha traspasado mucho más allá de la frontera catalana y española.

De hecho, entre finales de abril y mayo su 'Lux Tour' pasará por Alemania, antes de viajar a Londres y posteriormente cruzar el océano para continuar la gira por Estados Unidos y Latinoamérica.