Telecinco Cinema presenta sus proyectos para 2026 y hablamos con sus protagonistas: “Estamos muy orgullosos”

Ghislain Barrois y Álvaro Augustin analizan en exclusiva el presente de la industria cinematográfica, mientras Juana Acosta, Leonor Watling, Lucía Caraballo, Carlos Librado ‘Nene’, Javier Fesser, Carlos Theron y Carlos Latre avanzan los estrenos que llegarán a la gran pantalla en los próximos meses

Un thriller con mucha comedia negra, la adaptación de un éxito del cine italiano y ‘Operación Camarón 2’, nuevos proyectos de Telecinco Cinema que se suman a los grandes estrenos de 2026

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Telecinco Cinema ha celebrado este jueves 23 de abril en la Academia de Cine un encuentro con exhibidores y distribuidores para presentar los nuevos proyectos cinematográficos que se sumarán a sus grandes estrenos de los próximos meses. El acto ha estado conducido por Ghislain Barrois y Álvaro Augustin, consejero delegado y director general de Telecinco Cinema, respectivamente, y ha contado con la participación de directores y actores vinculados a estas producciones como Juana Acosta, Leonor Watling, Lucía Caraballo, Carlos Librado ‘Nene’, Javier Fesser, Carlos Theron, Enrique Gato y Carlos Latre.

Hemos podido hablar en exclusiva con Ghislain Barrois y Álvaro Augustin para analizar el presente y el futuro de la industria cinematográfica. Los responsables de Telecinco Cinema nos han respondido a cuestiones como qué tienen en común los proyectos por los que deciden apostar, qué nuevas propuestas trae la productora y cómo se convence hoy al espectador de volver a las salas en un momento en el que las plataformas dominan gran parte del consumo audiovisual.

Además, Juana Acosta, Leonor Watling, Lucía Caraballo, Carlos Librado ‘Nene’, Javier Fesser, Carlos Theron y Carlos Latre presentan sus respectivos proyectos, avanzan detalles de sus próximas películas y comparten la ilusión con la que afrontan estos nuevos estrenos dentro del universo Telecinco Cinema. Dale play al vídeo que encabeza esta noticia para conocer los detalles.

Los grandes estrenos de 2026: Tadeo Jones, ‘La maleta’ y ‘Perfectos conocidos’

Durante la presentación, ambos responsables repasaron la trayectoria de la productora y defendieron el modelo de producción de Telecinco Cinema, basado en una selección minuciosa de proyectos y en potentes campañas de promoción integradas en televisión y entornos digitales del grupo.

Además, Telecinco Cinema recordó los estrenos ya previstos para 2026. Entre ellos destaca ‘Tadeo Jones y la lámpara maravillosa’, cuarta entrega de la exitosa saga de animación dirigida por Enrique Gato, que llegará a los cines el 26 de agosto de 2026. En esta nueva aventura, Tadeo, Sara y el resto del grupo deberán viajar por distintos escenarios míticos después de que Momia altere el curso de la historia al pedir un deseo relacionado con la legendaria lámpara maravillosa.

También figura ‘La maleta’, una comedia de acción dirigida por Carlos Therón y protagonizada por Lucía Caraballo, Alejandro Speitzer y Leonor Watling, prevista para octubre de 2026. La película sigue a Laura y Nacho, dos jóvenes que se conocen en un vuelo y cuya historia cambia por completo cuando ella coge por error la maleta de unos terroristas, desatando una peligrosa persecución.

A ello se suma ‘Perfectos conocidos’, primer spin off mundial de ‘Perfectos desconocidos’, dirigido por Javier Fesser y protagonizado por Juana Acosta y Ernesto Alterio, cuyo estreno llegará el 1 de enero de 2027. La historia retoma a Ana, que viaja con su familia a una isla canaria, donde una erupción volcánica los deja aislados y obliga a que salgan a la luz secretos, tensiones y conflictos familiares.

Tres nuevos títulos para 2027: thriller, comedia y secuelas

En un momento en el que las plataformas dominan buena parte del consumo audiovisual, la compañía insiste en seguir apostando por títulos pensados para la gran pantalla y por convertir cada estreno en un evento para el espectador. Esa estrategia ha permitido consolidar a Telecinco Cinema como uno de los grandes motores de la industria cinematográfica española y situarse detrás de algunas de las películas más taquilleras del cine nacional.

‘Buitres’, un thriller con humor negro protagonizado por Clara Lago y Quim Gutiérrez

‘Buitres’ será un thriller con mucha comedia negra dirigido por Claudia Pinto y protagonizado por Clara Lago y Quim Gutiérrez. La historia sigue a una mujer embarazada que intenta demostrar la inocencia de su padre, acusado de asesinato y del robo de unos décimos premiados de lotería, mientras todo su pueblo celebra haber sido agraciado con el Gordo.

La película, inspirada en varios hechos reales, se encuentra en pleno rodaje en diferentes localizaciones de la Comunidad Valenciana y tiene previsto su estreno en abril de 2027.

‘Seis tramposos’, la adaptación española de la comedia italiana ‘Immaturi’

Otra de las apuestas será ‘Seis tramposos’, adaptación española de la película italiana ‘Immaturi’, de Paolo Genovese. Dirigida por Fer García-Ruiz, la cinta estará protagonizada por Ernesto Sevilla, Julián López, Marta Etura, Inma Cuesta, Iván Massagué e Ilse Salas.

La trama narrará el reencuentro de un grupo de amigos obligados a repetir la Selectividad años después de haber hecho trampas en el examen de acceso a la universidad. Actualmente se rueda en el País Vasco y su estreno está previsto para el segundo semestre de 2027.

Vuelve ‘Operación Camarón’: Los Lolos se infiltran en las orquestas gallegas

También regresará ‘Operación Camarón’ con una segunda parte en la que Carlos Therón repite en la dirección y Julián López y Carlos Librado ‘Nene’ volverán a dar vida a Los Lolos. En esta ocasión, la acción se trasladará a Galicia con una nueva infiltración policial dentro del fenómeno de las orquestas gallegas.

La trama girará en torno a una nueva droga de diseño y a la misión de infiltrarse en una popular orquesta de verano. Su estreno está previsto para julio de 2027.

Una docena de nuevos proyectos ya están en desarrollo

Más allá de estos títulos, la productora avanzó que trabaja ya en una docena de nuevos proyectos en distintas fases de desarrollo, entre ellos dos thrillers, uno de ellos de corte psicológico y con una importante presencia femenina.