El artista Jorge Escorial Moreno, más conocido como 'Recyled J' es hijo del que fue un frutero en Carabanchel . Ahora, con 15 años de carrera profesional, es uno de los cantantes de género urbano que cuelga el cartel de 'sold out' en todos sus conciertos. Informa Nacho Soriano.

Consiguió pasar de vivir en un barrio humilde a convertirse en una estrella de la música reconocido por millones de jóvenes, no solo en nuestro país, sino que a nivel internacional también: "Al final Carabanchel, mi barrio, forma parte de mí ", cuenta Recycled para 'Informativos Telecinco', mientras muestra cuáles son los rincones donde creció como persona y como profesional.

"He visto todo su esfuerzo siempre por darnos lo mejor, como sus padres se lo dieron a él. Entonces ahora que no está me parece más motivo todavía en seguir trabajando con esa constancia", comenta el artista. Gracias a sus estudios en infantil, es consciente de su influencia en los jóvenes: "Hay una parte de todo esto que tiene una carga y una responsabilidad en educar y concienciar".