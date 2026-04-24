Rosalía, la gran ausente en los Billboard Mujeres Latinas en la Música, ha dedicado su premio a Loli Bahía a través de un vídeo

Rosalía y Loli Bahía presumen de complicidad en pleno paseo por Madrid antes del 'Lux Tour' en la capital

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Con la ausencia de Rosalía, la gran homenajeada de la noche, Julieta Venegas, Ivy Queen, Becky G, Lola Índigo y Joy Huerta fueron reconocidas este viernes por los Billboard Mujeres Latinas en la Música, una celebración al talento y poder femenino en la industria del entretenimiento.

La edición 2026 estuvo marcada por el reconocimiento a Rosalía como Mujer del Año, aunque la artista no asistió a la ceremonia debido a compromisos de su gira internacional.

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El agradecimiento de Rosalía a Loli Bahía tras su reconocimiento como Mujer del Año

Sin embargo, Rosalía quiso estar presente en este evento musical y grabó un vídeo de agradecimiento. "Hola Billboard, espero que la gala esté yendo genial. Yo estoy de tour, por eso me ha sido imposible estar en persona , pero muchísimas gracias por este reconocimiento. Es tremendo honor recibirlo. Yo no sería quién soy de no ser por todas las mujeres que he leído, que he escuchado, que he conocido. Así que me gustaría seguir manteniéndome porosa al mundo y seguir aprendiendo de aquellas personas que quiero".

Justo después, Rosalía quiso tener una mención especial a las mujeres más especiales que rodean su vida. Lo más sorprendente fueron las palabras que tuvo hacia la modelo Loli Bahía: "Quiero darle las gracias a mi madre Pilar por darme la vida, a Pili por vivirla conmigo, a Loli por existir. A Alexa, Carlota.. por siempre hacerme reír y estar ahí".

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La relación de Rosalía y Loli Bahía

En uno de los mejores momentos de su vida a nivel profesional en el que no para de cosechar éxitos de la mano de 'Lux', Rosalía también vive un momento especialmente dulce en lo personal siempre rodeada de personas que la apoyan en todos los sentidos, entre ellas Loli Bahía.

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La artista catalana que se encuentra en plena gira aprovecha las horas previas de sus conciertos junto a Loli Bahía. Paseos por París, escapadas por los parques más alejados de Madrid y cenas y comidas en restaurantes, son algunos de los planes que Rosalía y Loli Bahía comparten en su relación.

La complicidad y el buen momento que están viviendo juntas la cantante y la modelo es más que evidente. Hasta tal punto llega su relación, que Rosalía no duda en abrazar a Loli Bahía en mitad de sus espectáculos como hizo en Ámsterdam cuando la artista estaba en pleno concierto de 'Lux Tour' y en el foso de la pista se dirigió hasta la modelo y la abrazó antes de seguir con su actuación.

Premios Billboard Mujeres Latinas en la Música

Volviendo a la gala de los Billboard, el evento rindió tributo a Ivy Queen con el premio Pionera, a Lola Índigo con Evolución Artística, a Becky G con Impacto Global, a Gloria Trevi con Trayectoria y a Joy Huerta con Espíritu de Cambio.

La primera en recibir su galardón Ivy Queen, quien fue celebrada por el artista colombiano Feid como "la madre de todos los artistas urbanos". La Caballota emocionó a la audiencia al abrir la gala y dirigirse a las artistas más jóvenes del público.

"Mujeres, entiendan que ser subestimadas es lo mejor que nos puede pasar, porque nadie va a estar preparado para lo que hemos y seguiremos haciendo. Es la mejor forma de brillar", indicó la estrella puertorriqueña.

Julieta Venegas recibió el galardón Excelencia artística de manos de su "mejor amiga" Natalia Lafourcade, quienes desfilaron antes por la alfombra rosa que precedió a la gala en trajes en tonos pastel, en seda y tafetán, que parecían conversar entre ellos.

Lola Índigo, reconocida con el Premio Evolución, llegó de marrón, con un traje de corte lencero y una larga cola que requería ayuda para lucir ordenada en las fotos. Durante la gala presentó una mezcla de sus canciones, con una puesta en escena inspirada en ‘La casa de Bernarda Alba’ y recibió su premio de manos de David Bisbal.

Gloria Trevi, homenajeada con el Premio Trayectoria Artística, llegó con un vestido blanco de escote profundo y una figura impecable. El galardón llega en un momento especial para la mexicana, al cierre de una etapa de gira y tras más de tres décadas de reinvención, provocación y permanencia en la música latina.

Creado para reconocer a las mujeres que transforman la industria, Billboard Mujeres Latinas en la Música se ha consolidado como una plataforma que celebra logros comerciales, impacto cultural y presencia social.