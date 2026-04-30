Carmen Corazzini y Ricardo Reyes, presentadores de Mediaset España, Antenas de Plata 2026

Carmen Corazzini y Ricardo Reyes, presentadores de Mediaset España. Informativos Telecinco
Los presentadores de Mediaset España Ricardo Reyes y Carmen Corazzini han sido distinguidos con una Antena de Plata en la categoría de Televisión por su trabajo en ElDesmarque de Cuatro e Informativos Telecinco Fin de Semana, respectivamente.

Los emblemáticos galardones, que concede la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión de España y que este año celebran su 32º edición, se entregarán el próximo jueves 11 de junio en el Claustro de Nuestra Señora de Valverde de Madrid (Centro Sociocultural Montecarmelo), en Madrid, a partir de las 19:00 horas.

El jurado de la Asociación de Profesionales de Radio y Televisión Madrid (APRTVM - FARTVE) premia y reconoce así la labor de Ricardo Reyes como presentador de deportes en Cuatro y Carmen Corazzini por su trabajo en Informativos Telecinco.

Por su parte, en la modalidad de televisión el jurado también ha reconocido al programa 'En Lengua de Signos' de TVE; Manuel Salas, Ábside Media Producciones, por el documental 'Cayetana, la Duquesa de Todos' de Trece; Dani Mateo, de Zapeando, de La Sexta; Antonio Naranjo del 'El análisis: Diario de la noche' de Telemadrid; además de Pepa Romero de 'Y ahora Sonsoles' de Antena 3.

Por otro lado, en la modalidad de radio han sido galardonados Universidad Complutense de Madrid de Inforadio; Patricia Fernández, coordinadora de informativos de Onda Madrid; Jorge Granullaque, del programa 'Mas de uno' Madrid de Onda Cero; Roberto Torija de 'La ventana' de Madrid de Cadena Ser; el editor de área de informativos de RVE Pablo Mingote y Pilar García de la Granja de 'Mediodía COPE'.

