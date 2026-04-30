Carmen Corazzini y Ricardo Reyes, presentadores de Mediaset España, Antenas de Plata 2026
La Federación de Asociaciones de Radio y Televisión de España reconoce así el trabajo de ambos en su 32º edición
Mediaset España, reconocida con el Premio Somos Fanes del Bienestar Integral por su iniciativa de responsabilidad social corporativa ‘12 Meses, 12 Causas’
Los presentadores de Mediaset España Ricardo Reyes y Carmen Corazzini han sido distinguidos con una Antena de Plata en la categoría de Televisión por su trabajo en ElDesmarque de Cuatro e Informativos Telecinco Fin de Semana, respectivamente.
Los emblemáticos galardones, que concede la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión de España y que este año celebran su 32º edición, se entregarán el próximo jueves 11 de junio en el Claustro de Nuestra Señora de Valverde de Madrid (Centro Sociocultural Montecarmelo), en Madrid, a partir de las 19:00 horas.
Los premios de la XXXII Edición de las Antenas de Plata 2026
El jurado de la Asociación de Profesionales de Radio y Televisión Madrid (APRTVM - FARTVE) premia y reconoce así la labor de Ricardo Reyes como presentador de deportes en Cuatro y Carmen Corazzini por su trabajo en Informativos Telecinco.
Por su parte, en la modalidad de televisión el jurado también ha reconocido al programa 'En Lengua de Signos' de TVE; Manuel Salas, Ábside Media Producciones, por el documental 'Cayetana, la Duquesa de Todos' de Trece; Dani Mateo, de Zapeando, de La Sexta; Antonio Naranjo del 'El análisis: Diario de la noche' de Telemadrid; además de Pepa Romero de 'Y ahora Sonsoles' de Antena 3.
Por otro lado, en la modalidad de radio han sido galardonados Universidad Complutense de Madrid de Inforadio; Patricia Fernández, coordinadora de informativos de Onda Madrid; Jorge Granullaque, del programa 'Mas de uno' Madrid de Onda Cero; Roberto Torija de 'La ventana' de Madrid de Cadena Ser; el editor de área de informativos de RVE Pablo Mingote y Pilar García de la Granja de 'Mediodía COPE'.