La artista publica este viernes su nuevo disco, con el que canta a los migrantes que "arriesgan" su vida en el mar

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La artista Silvia Pérez Cruz publica este viernes su nuevo disco, 'Oral_Abisal', en el que incluye una canción -'Mar muerto'- en la que hace un homenaje a los migrantes que "cruzan el mar" y "arriesgan su vida" para ir a otra tierra. Informa en el vídeo Rocío González.

Ella nació con la música como parte casi de su ADN. "Me cuesta mucho pensar mi relación en la música porque no la distingo que desde que nací, desde estar en la barriga", cuenta. Aprendió pronto a poner el alma en la garganta. "Tiene que ver con mi padre porque yo a mi padre no lo veía mucho y le contaba todo cantando y él acababa llorando", confiesa.

Su nuevo disco invita a sumergirse en su universo y ha recordar en tiempos inciertos las cosas importantes. "Realmente hay que nombrar las cosas más importantes porque las estamos perdiendo y hemos perdido la humanidad", admite.

"Un triunfo solitario es un fracaso"

'Oral_Abisal' es el nuevo disco de la artista y la protagonista es dualidad de este trabajo. Pérez Cruz ha asegurado que con esta doble cara enfrenta lo "colectivo" y lo "individual", para después explicar que "un triunfo solitario es un fracaso".

"Una cosa es un triunfo emocional de que te estás currando algo que consigues atravesar, los miedos. Pero el éxito viene de saber compartirlo de lo colectivo", ha añadido. La artista ha apuntado a que aunque después de la pandemia de la Covid-19 hubo una "voluntad" de coro, el mundo "está muy individualista", lo que a su juicio es una "enfermedad".

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"Hay una canción que es 'Mar de Na Catalina', que va de la tristeza más solitaria al aprendizaje de que te curas en colectivo, con tus amigas, lloramos juntas y ahí nace la belleza", ha dicho para después recordar que al grabar este tema junto a un coro compuesto únicamente por mujeres, todas rompieron a llorar de verse "compartiendo".