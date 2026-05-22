Bad Bunny comienza su paso por España cantando en el Estadi Olímpic Lluís Companys los días 22 y 23 de mayo

Ya se puede comprar la colección de Bad Bunny para Zara: de la gorra viral que ha lucido Marta Ortega a la prenda más cara

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El cantante Bad Bunny cantará hoy en Barcelona en el primer concierto en España de su gira "Debí tirar más fotos World Tour". Después de más de un año esperando para tener esta cita con el cantante puertorriqueño, el artista ha desatado la locura en el país, agolpando a los fans a las puertas de su hotel, deseosos de poder ver al cantante horas antes del show.

En total, son 12 conciertos los que hará en España, para los que no queda ni una sola entrada desde que se pusieron a la venta el pasado 9 de mayo de 2025, cuando se agotaron las entradas en cuestión de minutos. De la docena de conciertos, 10 serán en Madrid, en el Riyadh Air Metropolitano los días 30 y 31 de mayo, y 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14 y 15 de junio y dos en Barcelona, en el Estadi Olímpic Lluís Companys los días 22 y 23 de mayo.

Entusiasmo y fanatismo

El que fue ganador del grammy a 'Mejor Álbum del Año' por su álbum "Debí tirar más fotos" y protagonizó el show en el descanso de la Super Bowl 2026, ahora llega a España en 12 conciertos que sus fans esperan con más ganas que nunca.

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Agrupados a las puertas de su hotel, algunos confiesan que "somos muy fans todas sus canciones, llevo escuchándolo desde hace mucho tiempo. Estamos aquí esperándolo, espero que lo veamos" declaran entusiasmados.

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Siendo el artista con más entradas vendidas en un mismo tour en España y con casi 600.000 entradas agotadas, su llegada ha generado completo furor, dejando colapsadas las tiendas que pisaba a su paso por la capital catalana.

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Colecciones de ropa y merchandising

Pero la locura no acaba aquí y es que hoy, el artista ha lanzado su nueva colección con Zara. Marca con la que ya se dejó ver en la Super Bowl o en la Gala Met y con la que ha diseñado 150 prendas. "Me ha gustado desde primera hora y me la he probado y está muy guay la verdad", ha comentado uno de los fans que ya tiene en su poder prendas de la colección. "Es ropa llamativa y está guay", comentaba otro fan.

En una tienda de Málaga, la colección 'Benito Antonio' ya está está prácticamente agotada. "Se notaba que ya había poca existencia de las cosas", se quejaba un fan, otro decía: "Faltan muchas tallas, a mí me ha costado encontrar algunas tallas para mí".

En zonas del norte como La Coruña, las existencias también están casi agotadas: "Iba a comprar una camiseta y al final cuando vine ahora ya no había nada".

Por si esto fuera poco, Adidas se ha sumado a la lucha, creando el merchandising de los conciertos y compitiendo en ropa del cantante con la marca española. Porque la fiebre de Bad Bunny acaba de llegar y, por el momento, parece que no se nos irá.