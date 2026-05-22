La jueza no solo observa “indicios de participación activa" de Jonathan Andic en la muerte de su padre, el fundador de Mango, sino que también aprecia "premeditación"

Jonathan Andic y "la forma sospechosa" en que se deshizo de whatsapps anteriores a la muerte de su padre: "Cambió el terminal por otro borrando el contenido del antiguo"

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BarcelonaLa investigación sobre la muerte de Isak Andic, el fundador de Mango, el pasado 14 de diciembre de 2024, continúa tratando de determinar las circunstancias en que ocurrió todo aquel día en que, acompañado únicamente por su hijo Jonathan Andic, perdió la vida en una ruta por la montaña de Montserrat, en Barcelona. Durante todo este tiempo, su hijo ha mantenido que todo se produjo de forma accidental tras caer por un barranco, pero nada de lo recabado por los investigadores en sus pesquisas parece apuntar en esa dirección. Dudan de que lo haya contado todo, aprecian contradicciones en su versión y, más allá, la jueza observa “indicios de participación activa y premeditada" de Jonathan Andic en la muerte de su progenitor.

Un año y cinco meses después del suceso, el trabajo realizado para intentar esclarecer qué ocurrió ese sábado de diciembre de 2024 estrecha el cerco sobre el hijo del empresario, que el pasado martes era detenido como acusado de homicidio, saliendo después en libertad bajo fianza. La jueza encargada del caso, titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Martorell (Barcelona), no solo considera su implicación, sino que cuestiona si pudo haber además una planificación de Jonathan Andic en la muerte de su padre. Fundamentalmente porque, además de que la investigación apunta a las incongruencias en sus tres declaraciones, su sospechoso cambio de móvil sin restaurar mensajes de WhatsApp antiguos, o su “obsesión” con el dinero y sus desavenencias con su progenitor, hay otro punto clave: estuvo en tres ocasiones anteriores, y en la misma semana, en la montaña de Montserrat.

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Jonathan Andic hizo cuatro días la ruta casi exacta en la que murió su padre

La localización de su coche le delata. Concretamente, los investigadores apuntan que, pese a que él solo reconoció en sus declaraciones una visita a la zona 15 días antes, allí estuvo realmente los días 7, 8 y 10 de diciembre. El último de ellos, cuatro días antes de la muerte de su padre, los Mossos D’Esquadra refieren que hizo una ruta casi exacta a la que recorrió junto al fundador de Mango el día en que murió.

Todo ello no solo estaría evidenciando que, en ese caso, Jonathan Andic mintió en su declaración, sino que podría existir esa “premeditación” a la que apunta la jueza al hablar de los indicios de criminalidad que pesan sobre el ahora acusado de homicidio.

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Según recoge El País, Jonathan Andic realizó ese 10 diciembre un recorrido casi idéntico al camino que trazó junto a su progenitor cuatro días después, es decir, ese 14 de diciembre en que Isak Andic murió tras haber aceptado la excursión que su hijo le propuso a modo de acercamiento entre ambos. Se trataba de una ruta de unos 5,5 kilómetros, sin apenas dificultad, con un único punto de riesgo claro de caída al vacío, el cual fue justo donde el fundador de Mango murió.

Sobre eso en concreto, la investigación también ha sido contundente: los diez simulacros que se han hecho contradicen también la versión de Jonathan Andic sobre la caída accidental, contemplando en su lugar que fuese empujado de forma deliberada.

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En ese sentido apuntan también a la hora de analizar la huella de la zapatilla del fallecido que fue encontrada, la cual creen que podría haber sido realizada deliberadamente por Jonathan para sostener la teoría del resbalón accidental como causa de la muerte. Sin embargo, también en esto, la autopsia va en otra dirección: apunta que el tipo de lesiones no son compatibles con un resbalón o una caída hacia adelante.

Con todo ello en cuenta, y con todas las pesquisas estrechando el cerco contra él, la defensa de Jonathan Andic ha pedido, mientras tanto, volver a prestar declaración para aclarar lo que considera "graves imprecisiones" en los informes policiales y defenderse.