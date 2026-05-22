Celia Molina 22 MAY 2026 - 11:55h.

Rosalía recogió el premio a Compositora del Año en 'Los Oscar de la música' y dio un discurso ovacionado por todos los presentes

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Después de su aplaudido concierto a orillas del Guadalquivir en Sevilla, Rosalía brilló en Londres en la última gala de los Premios Ivor Novello (conocidos popularmente como The Ivors), donde recogió el premio a Compositora Internacional del Año. Estos galardones son los más prestigiosos de la industria musical británica y están dedicados exclusivamente a reconocer el arte de la composición y la escritura de canciones.

De nuevo, Reino Unido ha premiado el talento que ha derrochado la catalana en su nuevo y exitoso disco, LUX, cuyos temas se han escrito hasta en 13 idiomas. Rosalía, que ya triunfó en la gala de los Premios BRIT, donde hizo por primera vez la versión rave de Berghain, se ha consolidado con este segundo premio como una de las cantantes españolas favoritas de los británicos.

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"La industria musical es un monstruo insaciable"

Y, aprovechando el altavoz que le daba el hecho de haber obtenido un galardón considerado como 'Los Oscar de la música' que ya consiguieron Paul McCartney, Elton John o Adele, la 'motomami' dio un discurso que recibió la ovación de todos los presentes y en el que hizo una crítica social importante sobre las posibilidades y la presión que reciben los artistas:

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"Sé que hay compositores excepcionales que nunca recibirán el reconocimiento que se merecen, porque no son europeos blancos de clase media cuya educación haya sido lo suficientemente estable como para convertir un atisbo de talento en una carrera de éxito", dijo Rosalía. Y también puso el foco en el estrés que le supuso escribir su cuarto disco:

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"El pensamiento de escribir mi cuarto álbum me aterrorizaba. Me llevó tres años finalizarlo, pese a la presión ejercida por ese monstruo insaciable, comúnmente conocido como la industria musical", añadió. Gracias por darle tanto amor a mi música", continuó la española frente al público británico, admitiendo que el reconocimiento de la Ivors Academy fue una "gran sorpresa" para ella y que ni siquiera "en sus mejores sueños" podría haberlo imaginado.

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El próximo concierto de Rosalía será en Miami

Afortunadamente, Rosalía consiguió deshacerse de todas esas presiones de las que habló en su discurso y, tal y como confesó en una de sus entrevistas previas a la salida de LUX, compuso sus canciones sin que "realmente le importara" si iban a gustar o no. En su entrevista en Mediaset con Ana Milán, explicó también que se inspiró en sus verdaderos gustos, pues pensó que, si ella no fuera cantante, "en este momento de su vida estaría estudiando teología o idiomas", como se ve reflejado en su álbum.

Tras su paso por Madrid, Barcelona y Sevilla, el próximo concierto de Rosalía tendrá lugar el 4 de junio en Miami. Continúa así su gira, en cuyos conciertos la artista juega con las luces y las sombras y monta un confesionario en el que otros compañeros de profesión (y amigos) le cuentan qué 'perlas' han pasado por sus vidas, en honor al tema del mismo nombre en el que la cantante se queja de un amor desastroso.