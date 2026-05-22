Con una acogida arrolladora y convertida ya en una de las películas más comentadas del certamen, ‘La Bola Negra’ continúa ganando fuerza

Las lágrimas de Penélope Cruz en Cannes ante la histórica ovación de 20 minutos a Los Javis por 'La bola negra'

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El cine español vive uno de sus momentos más brillantes en el Festival de Cannes gracias a ‘La Bola Negra’, la nueva película de los Javis, que ha conquistado al público tras recibir una de las mayores ovaciones de esta edición: más de 17 minutos de aplausos.

Todo el equipo celebró emocionado la acogida del filme. Desde Javier Calvo y Javier Ambrossi hasta el reparto, con Penélope Cruz entre sus protagonistas, vivieron una noche marcada por la emoción y la euforia.

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Cannes se rinde ante los Javis

La expectación alrededor de la película continúa creciendo, la cinta ya suena como una de las posibles candidatas a llevarse la Palma de Oro, el máximo galardón del festival.

Durante la rueda de prensa celebrada este viernes, los Javis defendieron el carácter reivindicativo de la obra y su homenaje a Federico García Lorca. “Estudiarle de una manera completamente aséptica ha sido homofobia toda la vida”, aseguraron.

Los directores explicaron que la película busca reivindicar al poeta “en su totalidad, en su identidad política y en sus emociones”.

Penélope Cruz emociona con una inesperada confesión

Uno de los momentos más impactantes de la jornada llegó con la intervención de Penélope Cruz, que reveló que recibió una preocupante llamada médica justo antes de entrar a rodar una escena. “La prueba del otro día… creo que tienes un aneurisma cerebral”.

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La actriz confesó que comenzó a llorar tras escuchar esas palabras, aunque decidió continuar el rodaje y no comunicar nada al equipo hasta el día siguiente, finalmente, todo quedó en un susto.

Su relato emocionó a los asistentes y añadió todavía más intensidad a una jornada ya histórica para el cine español.

Una película que no deja de crecer

Aunque los Javis reconocen que llegaron al festival siendo prácticamente desconocidos para parte del público internacional, aseguran que el éxito de la película está siendo completamente orgánico. “Lo que más me gusta es que el camino hacia aquí ha sido liderado por la película”.