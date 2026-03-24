Miley Cyrus aclara por fin si tuvo un romance secreto con el actor Dylan Sprouse: "Era guapísimo"

La cantante ha despejado todas las dudas en la premiere del especial 20º aniversario de 'Hannah Montana'

Miley Cyrus se pone de nuevo la peluca de Hannah Montana 20 años después por su nueva película: así ha cambiado

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Durante años fue uno de los grandes rumores que circulaban entre los fans de Disney Channel. ¿Habían sido pareja Miley Cyrus y Dylan Sprouse durante su adolescencia? Ahora, coincidiendo con la 'premiere' del especial por el 20º aniversario de 'Hannah Montana', la cantante ha despejado la incógnita.

Tal y como ha confirmado la artista, sí, mantuvieron un romance. Y no solo eso, sino que ella misma ha reconocido que él fue su novio en aquella etapa. "Es cierto. Dylan fue mi novio. Creo que era guapísimo", ha manifestado este pasado lunes, 23 de marzo.

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Cyrus ha explicado que su relación con el actor de 'Zack y Cody todos a bordo' se remonta a años atrás, cuando ambos formaban parte del grupo de jóvenes estrellas del canal. Él protagonizaba 'Hotel, dulce hotel: Las aventuras de Zack y Cody', junto a su hermano gemelo Cole Sprouse, mientras ella se convertía en un fenómeno gracias a 'Hannah Montana'.

Según ha recordado la intérprete de 'Flowers', Dylan fue uno de sus primeros "crush" y llegaron a salir cuando eran muy jóvenes. "Él era mi amor platónico. Su padre nos llevaba a comer sushi. Me encantaba toda esa cultura, y era como un dos por uno. ¡Que trajeran al hermano!".

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Durante años, la naturaleza de su relación había generado todo tipo de rumores, pero Miley nunca se había pronunciado al respecto. Una ambigüedad alimentó durante mucho tiempo el debate entre fans sobre si realmente habían estado juntos o si sólo se trataba de una amistad. Ahora, la compositora ha querido zanjar definitivamente el tema.

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Sus relaciones actuales

Tras su etapa como estrella infantil, Sprouse se alejó en gran parte de Hollywood durante unos años para centrarse en sus estudios universitarios antes de regresar a la interpretación, aunque ya de forma mucho más discreta.

En 2023, el actor contrajo matrimonio con la modelo Barbara Palvin, una de las figuras más reconocidas de la industria de la moda internacional.

Cabe recordar que otra de las relaciones más conocidas de Cyrus fue la que mantuvo con Nick Jonas, miembro de los Jonas Brothers y, por aquel entonces, otra de las grandes estrellas juveniles del momento.

Su historia, sin embargo, sí fue pública y mediática, convirtiéndose en una de las primeras parejas icónicas de la generación Disney. Miley reconoció que aquella ruptura fue especialmente difícil para ella por la intensidad con la que vivieron el romance siendo tan jóvenes. De hecho, la canción '7 Things' iba dedicada al cantante.

En cuanto a la vida sentimental de Miley Cyrus, la artista atraviesa una etapa muy diferente a la de aquellos romances adolescentes.

Desde 2021 mantiene una relación con el músico Maxx Morando, batería y productor musical. En diciembre del año pasado se conoció que ambos están comprometidos. Está previsto que se den el 'sí, quiero' este año, aunque se desconocen los detalles del enlace nupcial y la fecha exacta.