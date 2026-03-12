La cantante parece haberse reconciliado con su 'alter ego', coincidiendo con el 20º aniversario del estreno de la serie que dio vida a su icónico personaje

Miley Cyrus desata la locura entre sus fans al anunciar el regreso de Hannah Montana: "Volviendo a donde todo comenzó"

Hace 20 años, Hannah Montana aparecía con su melena rubia perfecta y sus icónicas chaquetas de lentejuelas enseñando a toda una generación que todo parecía posible si sabías guardar un secreto y que se podía tener "lo mejor de los dos mundos": una vida normal y otra como superestrella. Ahora, dos décadas después, Miley Cyrus vuelve a ponerse esa misma peluca.

En el nuevo póster del especial del 20 aniversario, la cantante recrea la estética clásica de aquel icónico personaje, casi como si se hubiera reconciliado con su 'alter ego' después de años de distancia.

La película se estrenará este próximo 24 de marzo en Disney+, exactamente veinte años después del estreno original en Disney Channel. La producción incluirá entrevistas, material inédito del rodaje original y recreaciones de los decorados más icónicos, permitiendo ver cómo nació uno de los rostros más influyentes de la televisión de los años 2000.

De fenómeno adolescente a artista

Cuando Hannah Montana apareció en 2006, Miley Cyrus tenía apenas 13 años. La serie no solo la convirtió en una estrella mundial, sino que también creó una de las franquicias juveniles más exitosas de Disney, con discos número uno, giras y una película, explotando al máximo el fenómeno.

Tra el final de la serie en 2011, Miley intentó separarse de esa imagen infantil con su música y con su estética. Discos como 'Bangerz' o canciones como 'Wrecking Ball' lo dejaron claro: ya no quería ser la chica Disney.

"Me gustaba ser parte del universo de Disney, porque no conocía nada más. Sabía que estaba haciendo lo que yo quería, pero ahora que soy mayor, me doy cuenta que era mucha presión para una niña", confesó en 2017 en el programa 'Sunday Morning' de la cadena CBS.

Dos años después, reveló en una entrevista con 'Elle' el momento exacto en el que decidió dejar de ser Hannah Montana: "Una vez cumplí los 18 años me sentía ridícula. En el momento en que tuve sexo pensé, no me puedo poner la puta peluca otra vez. Era extraño. Simplemente había crecido". Y es que la imagen inocente y dulce que transmitía el personaje ya había quedado atrás. Miley quería seguir adelante.

De hecho, la actriz aprovechó para recordar el incidente del año 2010, cuando se filtró un vídeo en el que se la podía ver fumando marihuana: "Una vez fui al backstage de Disneyland y Peter Pan estaba fumando un cigarrillo. Y pensé, esa soy yo. Ese es el tipo de sueños que estoy destrozando". Por esa misma razón, y tras reconocer que no quería ser una "mascota de Disney", decidió abandonar la serie.

Su regreso y su cambio

Ahora, a sus 33 años, lo llamativo de su regreso es precisamente ese cambio: lo que antes parecía una etapa de la que quería escapar ahora forma parte de su identidad artística.

Comparar ambas imágenes, la de 2006 con la actual, es casi como ver dos versiones de la misma historia. La Hannah original representaba la energía del pop juvenil y la fantasía de la doble identidad. La de ahora representa algo más: la nostalgia, el paso del tiempo y la madurez emocional. "Volviendo a donde todo comenzó", aseveró Cyrus en sus redes sociales.

En la primera etapa, Miley interpretaba a Hannah como un personaje que aspiraba a ser. Ahora, tras diferentes premios, galardones y reconocimientos por su música, está dispuesta a mirar de frente a su pasado, 'devolver a la vida' a la intérprete ficticia de 'The Climb' o 'Nobody's Perfect' y cumplir uno de los grandes sueños de sus fans.