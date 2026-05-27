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Muere a los 69 años el actor francés Pierre Deny, de 'Emily in Paris', a causa de la ELA: "Descansa en paz mi amor"

El actor Pierre Deny, en una de sus apariciones televisivas
El actor Pierre Deny, en una de sus apariciones televisivas. Cordon Press
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El actor francés Pierre Deny, conocido por su papel en la serie 'Emily in Paris', ha muerto a los 69 años de edad a causa de la esclerosis lateral amiotrófica (ELA). El intérprete galo dio vida a Louis de León, uno de los personajes de la famosa producción de Netflix, durante las temporadas tres y cuatro.

La muerte de Deny, que trascendió este pasado martes en su país natal, ha supuesto un duro golpe para la industria del cine y la televisión en Francia. Tanto el público como numersos compañeros han enviado mensajes de condolencias a su familia.

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Juliette Degenne, la pareja del actor, ha publicado un mensaje en su cuenta personal de Instagram en el que se despide del intérprete: "Descansa en paz mi amor". Unas palabras que ha acompañado con un emoticono de un corazón roto.

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"Con profunda emoción anunciamos el fallecimiento de Pierre Deny"

Las hijas del actor también informaron sobre el fallecimiento en un comunicado trasladado a los medios franceses: "Con profunda emoción anunciamos el fallecimiento de Pierre Deny, ocurrido este lunes tras un caso repentino y grave de ELA".

Numerosas personas del mundo de la interpretación lamentan la muerte del actor, que también protagonizó papeles en otras producciones como 'Punto muerto' o 'Asesinato en Cantal'.

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