Gonzalo Barquilla 27 MAY 2026 - 16:41h.

El actor francés Pierre Deny ha muerto a causa de la ELA a los 69 años de edad, según ha informado su propia familia

Muere el actor estadounidense Donald Gibb, a los 71 años, conocido por su papel en la saga 'La revancha de los novatos'

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El actor francés Pierre Deny, conocido por su papel en la serie 'Emily in Paris', ha muerto a los 69 años de edad a causa de la esclerosis lateral amiotrófica (ELA). El intérprete galo dio vida a Louis de León, uno de los personajes de la famosa producción de Netflix, durante las temporadas tres y cuatro.

La muerte de Deny, que trascendió este pasado martes en su país natal, ha supuesto un duro golpe para la industria del cine y la televisión en Francia. Tanto el público como numersos compañeros han enviado mensajes de condolencias a su familia.

Juliette Degenne, la pareja del actor, ha publicado un mensaje en su cuenta personal de Instagram en el que se despide del intérprete: "Descansa en paz mi amor". Unas palabras que ha acompañado con un emoticono de un corazón roto.

"Con profunda emoción anunciamos el fallecimiento de Pierre Deny"

Las hijas del actor también informaron sobre el fallecimiento en un comunicado trasladado a los medios franceses: "Con profunda emoción anunciamos el fallecimiento de Pierre Deny, ocurrido este lunes tras un caso repentino y grave de ELA".

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Numerosas personas del mundo de la interpretación lamentan la muerte del actor, que también protagonizó papeles en otras producciones como 'Punto muerto' o 'Asesinato en Cantal'.