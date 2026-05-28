Europa Press 28 MAY 2026 - 22:54h.

Amaia Montero ha recibido el cariño de todos los fans de la Oreja de Van Gogh en el concierto en el Movistar Arena

Amaia Montero aterriza en Madrid tras su comentado regreso a los escenarios con La Oreja de Van Gogh: "Sé quién soy"

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Tras su polémico regreso a los escenarios en el Bilbao Exhibition Centre, Amaia Montero y 'La Oreja de Van Gogh' han vuelto a reunirse con sus fans en uno de los conciertos más esperados de la temporada en el Movistar Arena de la capital madrileña.

Feliz de volver reunirse con sus fans y completamente ajena a las críticas, Amaia recibía una vez ás el apoyo incondicional de un público completamente entregado que tndrá la oportunidad de disfrutar de la banda también en los próximos días.

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Como no podía ser de otra forma, además de los fans anónimos también disfrutaron del conicerto algunos rostros conocidos de nuestro país que intentaron pasar desapercibidos entre los asistentes. Este fue el caso de Josie o el diseñador Alejandro de Miguel al que vimos junto a María Eizaguirre.

Más de dos horas de concierto

Tras su regreso del Festival de Cannes, también Javier Ambrossi disfrutó del concierto en el que no dudo en atender a algunos fans con los que fotografió minutos antes del comienzo del espectáculo mostrando su lado más antento y cercano.

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En medio de una gran expectación, el espectáculo daba comienzo con Amaia Montero y el resto de miembros de la banda sobre el escenario para dar el pistoletazo de salida al concierto con uno de los temas de mayor éxito, '20 de enero'.

Durante las más de dos horas de duración que se alargó el concierto 'La Oreja de Van Gogh' recordó algunas de las canciones que han formado parte de la historia del grupo como 'Deseos de cosas imposibles', 'Rosas', 'La Playa' o Mariposa'. Con muchas ganas de seguir disfrutando al maximo de su vuelta a la música y haciendo oídos sordos a las críticas, Amaia Montero volverá a subirse a este mismo escenario los próximos días 29, 31 y 6 de junio con su gira 'Tantas cosas que contar'.