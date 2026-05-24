Maitena Berrueco 24 MAY 2026 - 12:00h.

La visita guiada de dos horas arrancará en la parada de autobús del Boulevard donostiarra por el tema 'El 28'

Xabi, de La Oreja de Van Gogh, sobre la dura preparación de Amaia para los conciertos: "Ha recibido técnicas para manejar los nervios"

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San SebastiánDesde hace algún tiempo todo lo relacionado con el grupo de música La Oreja de Van Gogh se convierte en noticia. El regreso de Amaia Montero a la banda y la salida de Leire Martínez, el arranque de la gira, algunas notas desafinadas, los temas escogidos para el regreso, el apoyo incondicional de los fans y, cómo no, algún que otro ‘hater’.

El caso es que la banda donostiarra da que hablar. Por eso, en San Sebastián han decidido aprovechar el tirón y organizar una visita guiada a la ciudad que vio nacer al grupo siguiendo la ruta de las canciones de LOVG que hacen mención a lugares y citas de la capital donostiarra: “No aseguramos ver ‘San Sebastián en el S.XXVI’, pero sí que puedas decir ‘Y paseé’”.

No es que, precisamente, a San Sebastián le hagan falta excusas o subterfugios para dar a conocer sus innumerables atractivos, pero esta es “una razón extra para visitar la ciudad”. El tour arrancará en una parada de autobús del Boulevard, en concreto en la de la línea 28 Amara-Ospitaleak. La razón es que “La Oreja de Van Gogh también tuvo una línea de autobuses de la ciudad como "protagonista en su primer single del primer álbum, llamado ‘El 28’". El tema arrancaba así: "Llega tarde el 28 y nerviosa miro el reloj. La lluvia conmigo empieza un día de pleno sol" y "precisamente ahí vamos a quedar”, adelanta el nuevo tour.

"Poder encontrarte con tus ídolos por la calle"

La parada solo será el lugar de encuentro porque la visita continuará a pie, "hacia un rincón donde se conmemora la tamborrada", actividad principal del día grande de San Sebastián, que se celebra cada ‘20 de Enero’, el grupo nos cuenta una historia que sucede la madrugada de ese día: Y en el momento que vi tu mirada buscando mi cara. La madrugada del 20 de enero saliendo del tren. Me pregunté qué sería sin ti el resto de mi vida. Y desde entonces te quiero, te adoro y te vuelvo a querer". Los visitantes también verán "‘La Playa' de nuestras vidas y nos aportará mucha historia", así como ‘Desde el Puerto’ y podremos acercarnos al Monte Urgull (‘La Chica del Gorro Azul’) o sacarnos una “fotografía frente a Santa Clara" (‘Inmortal’)".

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El tour para conocer Donostia, a través de las canciones de La Oreja de Van Gogh y que se puede encontrar en la plataforma online de actividades turísticas ‘GetYourGuide’, ofrece en castellano y en euskera, para grupos de máximo ocho personas y con el aliciente de “poder encontrarte con tus ídolos por la calle”, requiere de reserva previa.

El guía, según reza el anuncio, “nacido y crecido en Donostia” y “amante de La Oreja de Van Gogh y de la música en general” ofrece por 38 euros, una visita guiada de dos horas por los rincones donostiarras que protagonizan algunos de los temas más conocidos del grupo.