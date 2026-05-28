Agencia EFE Sevilla, 28 MAY 2026 - 10:11h.

El grupo de ópera pop ha dicho en sus redes sociales que cancelan su participación en el concierto por "circunstancias imprevistas"

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El cuarteto de ópera-pop 'Il Divo' ha anunciado que cancela su participación en el concierto previsto para el 27 de junio en el 'Icónica Sevilla Fest' junto a Isabel Pantoja, en una decisión calificada de "unilateral" por la organización del festival.

En un comunicado en sus redes sociales, el grupo, formado por el suizo Urs Bühler, el estadounidense David Miller, el francés Sébastien Izambard y el barítono Steven LaBrie, ha dicho que por "circunstancias imprevistas" ajenas a su voluntad se han visto obligados a cancelar el concierto.

"El concierto sigue adelante con Isabel Pantoja"

"Estamos trabajando en nuevas fechas para regresar a España y las comunicaremos a través de nuestros canales oficiales", indican en el mismo comunicado, que añade que lamentan "sinceramente los inconvenientes que esta situación pueda causar", mientras que aclaran que el concierto de Sevilla "sigue adelante con Isabel Pantoja". "Cualquier duda o solicitud de devolución, por favor, consultad con la organización del evento.

Anoche, el festival emitió otro comunicado en el que traslada su "sorpresa" por esta situación: "Se trata de una decisión unilateral de la que no hemos sido informados, ni tenido conocimiento oficial de ello, en las últimas horas", afirma. Añade que Icónica Sevilla está en contacto "con las distintas oficinas para gestionar y resolver, con la mayor rapidez posible, todas las cuestiones derivadas de esta situación", han concluido.