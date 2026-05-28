El legendario músico emprende en 'The Boys of Dungeon Lane' un viaje a través de la memoria, amistad, pérdidas y juventud

La playlist que ha hecho Paul McCartney para conectar con su nieto Arthur: coge ideas para hacer la tuya

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A sus 83 años, Paul McCartney tiene claro que la nostalgia también puede ser un motor creativo. En su nuevo álbum, 'The Boys of Dungeon Lane', decide mirar hacia el pasado como quien vuelve a caminar por las calles donde aprendió a ser alguien para hablar de memoria, amistad, pérdidas y juventud. Aparece el Liverpool antes del mito, antes de la palabra 'beatlemania', y en ese viaje hacia atrás inevitablemente vuelven también John Lennon y George Harrison.

Desde que anunció el proyecto, McCartney lo definió como su trabajo “más introspectivo”, construido a partir de recuerdos nunca antes contados sobre sus primeros años en la ciudad. De hecho, el título del álbum hace referencia a una ruta de su infancia, cerca de Speke, el barrio donde creció.

Preguntado por el actor Paul Mescal -quien interpretará al músico en las futuras películas sobre The Beatles- en una entrevista promocional de Amazon por su relación actual con el desaparecido Lennon, la respuesta de Macca fue desarmante. El autor de 'Let It Be' explicó que sigue pensando en él cuando compone, como si continuaran escribiendo juntos.

En la charla cuenta que, en ocasiones, todavía se pregunta mentalmente qué le parecería una melodía a John, si la aprobaría o si lanzaría alguna de esas observaciones mordaces que tanto admiraba de él. "A veces me salgo con la mía, y a veces él dice: 'No, es una mierda'. Pero su espíritu sigue en mí, y me alegro de ello", confiesa Paul.

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El álbum entero parece construido desde esa conversación invisible entre ambos. "Mirando atrás en tu vida, me encontré con un tipo llamado John Lennon, y estaba luchando contra la vida — tuvo muchos problemas, su padre se había ido de casa, su madre había sido atropellada, él tuvo muchos problemas allí — así que levantaba un escudo, era muy ingenioso, muy mordaz. Cuando se trataba de escribir, ese tipo de relación se mantenía ahí, así que en este disco incluso podría referirme a él en mi mente, como si todavía estuviéramos escribiendo juntos", explica.

Liverpool antes del fenómeno

Uno de los grandes aciertos del álbum es que evita el relato gigantesco de los Beatles. Aquí no aparecen los récords, ni Shea Stadium, ni la psicodelia, ni Apple Corps. El escenario es mucho más pequeño. Calles húmedas, autobuses nocturnos, pandillas, madres trabajando, adolescentes sin dinero y amigos que todavía no saben que cambiarán la cultura popular.

Canciones como 'Days We Left Behind' funcionan casi como postales emocionales del Liverpool de finales de los cincuenta. McCartney explicó recientemente que muchas de las letras nacen de preguntarse por qué escribe tanto sobre recuerdos.

El tono no es melancólico en exceso. Hay humor, ironía y escenas muy concretas. En 'Down South' revive un viaje haciendo autostop con George Harrison siendo adolescentes y cómo este quedó enganchado accidentalmente a la batería de un vehículo, electrocutándose levemente.

El disco de las pequeñas cosas

Hay canciones sobre sus padres durante la Segunda Guerra Mundial, sobre las dificultades económicas de la época, sobre primeros enamoramientos y sobre la dureza cotidiana de la ciudad donde creció. En 'Home to Us', por ejemplo, aparece incluso Ringo Starr, en lo que se ha descrito como el primer gran dueto vocal entre los dos Beatles supervivientes dentro de un tema nuevo de McCartney. La canción vuelve a ese Liverpool modesto y obrero que ambos compartieron.

También hay espacio para la emoción más directa. Macca ha reconocido en las últimas semanas que todavía se emociona cuando habla de John y George. Y el álbum transmite precisamente esa sensación de que la memoria pesa más conforme uno cumple años, pero también se vuelve más luminosa. Y en esta colección de nuevas canciones da la impresión de que Paul vuelve a sentarse con aquellos chicos de Liverpool una vez más.