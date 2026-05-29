El concierto de Isabel Pantoja en Icónica Sevilla seguirá adelante tras la cancelación de Il Divo

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El Icónica Santalucía Sevilla Fest ha informado este viernes de que el concierto programado para el próximo 27 de junio con Isabel Pantoja contará con la Orquesta Sinfónica de Málaga, después de que el cuarteto de ópera-pop Il Divo suspendiera su participación en este espectáculo.

"La propuesta inicial había sido concebida como un espectáculo único junto al conjunto lírico internacional, pero la noche seguirá adelante con un nuevo formato especialmente diseñado para la ocasión", han indicado desde Icónica en una nota de prensa.

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Este pasado jueves, el festival emitió un comunicado en el que trasladaba su "sorpresa" por la cancelación "unilateral" por parte de Il Divo, que adujo "circunstancias imprevistas" ajenas a su voluntad.

Kiko Rivera en el cierre

"Lamentamos las molestias que esta situación, ajena al festival, haya podido ocasionar", han insistido este viernes desde la organización de Icónica. Las personas que prefieran no asistir podrán solicitar la devolución íntegra de sus entradas a través de info@ayudaeventos.com.

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El colofón de la noche llegará con la actuación en las Endesa Music Sessions de Kiko Rivera, en la que será la primera vez que madre e hijo compartan cartel en un espectáculo.

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El festival informó en un comunicado de que Rivera estará en el cierre de la noche como diyey invitado, completando una de las noches más destacadas del ciclo de este verano.