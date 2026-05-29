Fiel a su pasión por la lectura y comprometida con el sector editorial, la soberana ha charlado con libreros y preguntado por novedades

La reina Letizia se da un baño de masas en la Feria del Libro 2026: 'selfies', abrazos y junto a las educadoras infantiles en huelga

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La reina Letizia ha vuelto a convertirse en la protagonista de la Feria del Libro de Madrid 2026. Su tradicional recorrido por el Paseo de Coches del Parque del Retiro este viernes, 29 de mayo, ha estado marcado no solo por las conversaciones con libreros y editores, sino también por la cantidad de títulos con los que ha regresado al Palacio de La Zarzuela tras una intensa mañana entre las casetas.

Fiel a su pasión por la lectura y comprometida con el sector editorial, la soberana ha mostrado especial interés por la narrativa contemporánea, la poesía y los ensayos vinculados al mundo del libro. Durante su visita, además, ha dejado varios momentos de cercanía que no han pasado desapercibidos para quienes han tenido ocasión de conversar con ella.

Una de sus primeras paradas ha sido en la librería Cervantes y Compañía, donde ha mantenido un encuentro con la librera y escritora Marina Sanmartín. Allí, la esposa del rey Felipe ha sorprendido al revelar que sigue las recomendaciones literarias que la librería comparte en redes sociales.

"Nos ha dicho que nos ve en Instagram. María y yo hacemos vídeos de recomendaciones de libros y nos ha contado que nos sigue, que se pone a verlos y que le encantan. Es súper educada", ha explicado Sanmartín en declaraciones a Europa Press tras la visita de la reina.

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En esa misma caseta, Letizia ha recibido varios regalos: 'La grieta', de Rodrigo Gervasi; 'Cartas', de Maruja Mallo; y 'La doble desaparición de Abril del Pino', novela firmada por la propia Marina Sanmartín.

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La monarca también ha sido obsequiada con '40 miradas sobre el libro y su futuro', editado por Ediciones De la Torre, una editorial histórica que este año celebra su 50 aniversario en la feria. A este se ha sumado 'Cocina práctica riojana', de Ochoa Editores, una publicación que pone en valor la tradición gastronómica española y que ha despertado la curiosidad de la reina.

La poesía también ha ocupado un lugar entre los libros que han acabado en manos de Letizia. Desde la Librería Girasol ha recibido dos poemarios de Laura Rguez. 'Sayd: Mujeres fuertes' y 'Ama de casa'. Por su parte, la editorial Huerga y Fierro le ha entregado 'Sonido de otras lenguas', del poeta Jaime Siles, así como la antología 'Poetas catalanas del siglo XXI'.

Después se ha desplazado a la caseta de la Editorial Nórdica, donde la reina se ha llevado dos clásicos imprescindibles: 'Hambre', del escritor noruego Knut Hamsun, y 'Noches blancas', de Fiódor Dostoyevski.

El editor Diego Moreno ha revelado después un detalle: Letizia ya había leído 'Hambre' y le ha confesado que la novela "le había encantado". Según ha indicado el propio librero, esa obra fue el germen que inspiró la creación de la editorial Nórdica años atrás.

Más allá de los títulos que ha recibido, el paso de Su Majestad por la Feria del Libro ha vuelto a confirmar su implicación con el ecosistema editorial español. A diferencia de otras visitas institucionales más protocolares, Letizia dedica tiempo a charlar con libreros independientes, preguntar por novedades y comentar lecturas actuales, algo muy valorado por el sector.

Su recorrido ha dejado también imágenes de complicidad con autores, editores y visitantes que se han acercado a saludarla entre las casetas abarrotadas de público. Una vez más, la reina ha convertido la Feria del Libro en una auténtica celebración de la lectura.