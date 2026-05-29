Libreros denuncian la compra masiva de libros antiguos y técnicos por una empresa vinculada al entrenamiento de inteligencia artificial

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Tenemos que reivindicar más que nunca la lectura en un momento en el que la inteligencia artificial avanza a una velocidad inimaginable. Sin embargo, la preocupación no solo está en el auge de esta tecnología, sino también en las prácticas que algunas empresas estarían llevando a cabo para alimentar sus algoritmos.

Compras extrañas que encendieron las alarmas

Los libreros comenzaron a detectar un patrón inusual: pedidos de libros antiguos, científicos y técnicos, casi nunca de ficción, adquiridos por importes muy bajos, entre 5 y 10 euros, mientras que los gastos de envío alcanzaban los 30, 40 o incluso 50 euros.

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Miguel Ángel Ortega, desde la Asociación Profesional del libro y coleccionismo antiguos nos cuenta como al principio, nada parecía sospechoso: "Pensamos que se trataba de una institución de Estados Unidos. Enviábamos los libros, recibíamos el dinero y no había ningún problema".

Un patrón propio de la automatización

Con el paso del tiempo, las compras se multiplicaron y comenzaron a repetirse siguiendo un esquema muy concreto: adquisiciones masivas en momentos muy puntuales y siempre desde la misma empresa. Según los libreros, este comportamiento podría responder a procesos automatizados. "Ese es el patrón que puede tener un bot haciendo las cosas de forma automática".

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La principal inquietud del sector va más allá de la compraventa de ejemplares. Temen que parte del patrimonio bibliográfico español esté siendo utilizado para entrenar sistemas de inteligencia artificial y que, una vez digitalizado su contenido, los libros sean destruidos. "Estamos preocupados por que se esté trasladando parte del patrimonio bibliográfico español para alimentar una inteligencia artificial y que después el libro desaparezca".

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La sombra del entrenamiento con libros protegidos

Las sospechas se producen además en un contexto especialmente sensible. Una investigación reveló que Anthropic, una de las compañías más relevantes del sector de la IA, utilizó libros pirateados para entrenar algunos de sus modelos.

Los libreros creen que la compra de ejemplares físicos podría responder a la necesidad de disponer de una prueba legal de adquisición. "Hay muchos libros cuya información ya tienen, pero no cuentan con permiso legal para entrenar. Lo único que necesitan es la factura".

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Por el momento, la compañía señalada rechaza que los libros adquiridos tengan como destino el entrenamiento de inteligencia artificial o su posterior destrucción. Sin embargo, las dudas persisten en un sector que observa con preocupación cómo el avance tecnológico podría estar teniendo un coste inesperado para la conservación del conocimiento impreso.