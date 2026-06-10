Asimismo, en 2009 fue el comisario del primer pabellón catalán en la Bienal de Venecia

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El escritor, historiador del arte y doctor en Filosofía Valentín Roma, (Ripollet, 1970), que en los últimos nueve años ha estado al frente de La Virreina Centre de la Imatge, será el nuevo director del Museu d'Art Contemporani de Barcelona (Macba), ha informado el museo barcelonés.

Roma ha sido elegido por unanimidad del jurado como nuevo director del Macba, que convocó la plaza tras la salida en abril de Elvira Dyangani Ose, quien se había convertido en la primera mujer negra en dirigir el centro museístico. El Consell General del Consorcio del Macba ha validado la propuesta de la comisión de valoración, que ha adjudicado a Roma la mejor valoración respecto a los méritos entre los candidatos presentados.

El jurado destaca la solidez del proyecto que ha presentado el candidato así como la coherencia y rigurosidad de su trayectoria profesional

Le permitirá "liderar la institución con ambición intelectual, dinamismo y relevancia en esta nueva etapa del Macba". El nuevo director fue en el pasado conservador jefe del Macba, pero fue destituido en 2015 a raíz de la polémica provocada por una escultura de Ines Doujak que mostraba al rey emérito sodomizado por una mujer obrera, a su vez sodomizada por un perro pastor alemán, obra incluida dentro de la exposición 'La bestia y el soberano', de la que Roma era uno de los comisarios.

El mandato del nuevo director -elegido entre 21 candidatos preseleccionados- y que se iniciará en las próximas semanas, tendrá una duración prevista de cinco años con la posibilidad de renovación a un máximo de tres más.

El nuevo responsable del Macba, doctor en Filosofía (Universitat de Southampton) y licenciado en Historia del Arte (Universitat Autònoma de Barcelona), ha sido comisario de exposiciones en el Museu Picasso, el MNAC o el CaixaForum, entre otros. En su faceta de escritor, es autor de 'El enfermero de Lenin' (2017), 'Retrato del futbolista adolescente' (2019), 'Diecinueve apagones y un destello' (2020) y 'Los trillizos' (2025).

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La nueva dirección del Macba se da a conocer después de que en las últimas horas el sector emitiera un comunicado crítico con la presunta falta de transparencia y libre concurrencia en la valoración de méritos para el puesto.

La Asociación Catalana de Crítica de Arte (ACCA), la Asociación de Profesionales de la Gestión Cultural de Catalunya (APGCC) y la Plataforma Asamblearia de Artistas de Catalunya (PAAC), con el apoyo del Comité de Empresa del Macba, firmaron un escrito en contra de "las bases del concurso" a nuevo director, una selección que se abrió el pasado 9 de abril tras el anuncio de la salida de Dyangani Ose.