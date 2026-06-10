Celia Molina 10 JUN 2026 - 13:10h.

La familia de Roberto Iniesta ha emitido un comunicado en contra de los actos que utilizan su nombre para promocionarse

El mánager de Robe Iniesta manda 'un beso al cielo' al recoger en su nombre la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes

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Desde que el Robe murió, el pasado 10 de diciembre de 2025, por un tromboembolismo pulmonar, han sido dos los homenajes oficiales que le han hecho. El primero, fue la multitudinaria despedida de los fans que tuvo lugar en Plasencia, apenas unos días después de su muerte, en la que la banda volvió a tocar (entre lágrimas) algunos de los grandes acordes de este inolvidable compositor.

Y el segundo fue el festival "Primeras Flores Amarillas", celebrado el 16 de mayo de 2026 (coincidiendo con el cumpleaños de Roberto), que organizado por su familia y el ayuntamiento, con la intención de que se celebre cada año. Sin embargo, tal y como han expresado a través de las redes sociales, sus familiares son conscientes de que se han hecho otros tributos y eventos en su nombre, cuyo objetivo principal no ha sido el de recordar al líder de 'Extremoduro':

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"Sabemos que el cariño de la gente es inmenso y lo agradecemos de corazón. Lo hemos sentido desde el primer día y no tenemos palabras para devolver tanto apoyo. Precisamente por eso, y por respeto a su memoria, queremos dejar algo claro: no todo vale", han comenzado a decir en su último comunicado de Instagram.

"La memoria del Robe merece respeto y decencia"

En estos meses estamos viendo actos, homenajes e iniciativas que se presentan en su nombre, pero que, en algunos casos, no nacen del cariño verdadero ni del respeto, sino del interés y de llenar la saca de fans con promoción personal además del ánimo de lucro. Y eso desvirtúa su memoria y hace daño. Robe no es una excusa para hacer caja ni ganar visibilidad. Su memoria merece verdad, sensibilidad y respeto", han añadido, tajantemente.

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"Queremos recordar que Robe, como todo artista, tiene unos derechos de autor y de imagen, que defienden su nombre y su obra, sujeto a autorizaciones y permisos previos por la familia, abogados y oficina. Sabemos que a veces esto se hace por no tener información de cómo gestionar estas cosas. Nosotros estaremos encantados de ayudaros en el camino y las maneras. Así las cosas podrán hacerse desde el corazón con responsabilidades empatía y decencia", han concluido, añadiendo los correos electrónicos de contacto con los que, quienes quieran rendirle tributo de forma oficial, pueden entrar en contacto.

Para dar una pista de los eventos que estén ligados a la familia o a la oficina del Robe, sus familiares han recordado que al cantante nunca le gustó que le llamaran "Robe Iniesta", sino "Robe" o "Roberto Iniesta", tal y como expresó él mismo en el vídeo que publican. Por lo tanto, aquellos carteles que provengan de actos ligados a sus seres de confianza, siempre llevarán el nombre correcto.