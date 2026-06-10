Asun Chamoso 10 JUN 2026 - 15:08h.

La nueva estatua, de casi dos metros, está en la Prioral de Sant Pere en Reus (Tarragona)

En la fachada de la rectoría de Sant Joan Baptista, se encuentra el mural de Sojo

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TarragonaLa figura de Antoni Gaudí está más presente en la ciudad que le vio nacer. Reus (Tarragona) ha estrenado una nueva estatua dedicada al universal arquitecto coincidiendo con la visita del papa León XIV a España y dentro de la conmemoración del Año Gaudí con motivo del centenario de su muerte.

La figura se ubica a los pies del campanario de la Prioral de Sant Pere, un espacio cargado de significado para Gaudí. Ahí se casaron sus padres, él fue bautizado y también es un lugar donde encontró inspiración para sus obras. Las escaleras del campanario son un referente de las que más adelante proyectaría en las torres de la Sagrada Familia.

La obra, impulsada por la Asociación Amigos de Gaudí de Reus, la ha diseñado el escultor Joan Serramià, que ha contado con la colaboración del cantero Joan Matey y la fundición Ginfer.

Avellanas y un rosario

La escultura, que tiene una altura de 1,9 metros, representa a Gaudí ejerciendo de arquitecto, con americana y corbata, mientras modela en yeso la fachada del Santuario de Misericordia. Tiene la figura sobre un caballete y le acompaña un banco diseñado por él mismo y que formaba parte de su taller de la Sagrada Familia. Sobre él, reposan su sombrero habitual, unas avellanas y un rosario. Estos dos últimos elementos son significativos: Gaudí siempre los llevaba en los bolsillos y, para él, simbolizaban el alimento corporal y el espiritual. Además, la presencia del fruto seco quiere reforzar un signo identitario de Tarragona.

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La base de piedra, de unas nueve toneladas y ofrecida por la Junta Constructora de la Sagrada Familia, representa una nube gaudiniana, inspirada en quienes ornamentan la fachada del Nacimiento de la basílica. Aprovechando las formas onduladas, en el lado izquierdo hay un rebaje que permite al espectador sentarse. En el lado derecho, otros tres rebajes facilitan que el visitante pueda subir a la pieza, sentarse en el banco y situarse junto a la figura.

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Es la segunda figura del arquitecto en Reus. Cerca de su casa, en la confluencia de las calles de Santa Anna y de la Amargura, se encuentra la obra 'Gaudí niño' del escultor reusense Artur Aldomà. Una obra, en bronce, que mide 1,10 metros y representa a un joven Gaudí jugando.

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Mural urbano

En la fachada de la rectoría de la parroquia de Sant Joan Baptista, se puede descubrir "Gaudí, de Reus al mundo", un mural de 21 metros de altura por 6,5 metros de ancho. Una obra del artista Jonatan Carranza, conocido artísticamente como Sojo, y también promovida por la Asociación Amigos de Gaudí de Reus con el apoyo del Ayuntamiento de Reus, la Diputación de Tarragona, la Parroquia de Sant Joan Baptista y diversas empresas colaboradoras.

La intervención artística representa diferentes elementos vinculados a la vida y la obra del arquitecto y refuerza la presencia de su figura en la ciudad que le vio nacer. Con casi 140 metros cuadrados de superficie, el mural se convierte en una de las representaciones artísticas más destacadas del espacio urbano de Reus.

Interactivo con QR

El proyecto tendrá una segunda fase, que incorporará contenidos digitales interactivos desarrollados por el artista Gala Mirissa. Mediante un código QR, los visitantes podrán acceder a animaciones en 2D y 3D que permitirán profundizar en el legado y el universo creativo de Gaudí.

La nueva estatua y el mural urbano son dos de las iniciativas que forman parte del Año Gaudí 2026, que incluye más de un centenar de actividades culturales, divulgativas y patrimoniales para profundizar en el conocimiento de su figura y reforzar el vínculo entre Gaudí y su ciudad natal.