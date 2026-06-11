Celia Molina 11 JUN 2026 - 13:25h.

Con humor (y un nudo en la garganta) la presentadora se ha marchado de 'Hoy por Hoy', donde se completará "la página de la derecha"

La hermética vida familiar de Àngels Barceló: su única hija, su divorcio y una relación de pareja sin confirmar

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Después de anunciar públicamente que, en la temporada que viene, ya no estará al frente del programa de radio 'Hoy por Hoy', por sus supuestos desacuerdos con la dirección de PRISA sobre la ideología política de sus colaboradores, Àngels Barceló se ha despedido definitivamente de sus oyentes.

La pecera de La SER se ha llenado de todos sus compañeros, justo al final del programa, cuando ella ha pedido la palabra para decir que había llegado el momento: "Éste es mi último 'Hoy por Hoy'. He acordado con la casa y con su complicidad que lo dejo aquí, porque la casa tiene que empezar a trabajar en lo que tiene. Entonces, pasamos página, yo ya soy la página de la izquierda y ahora toca completar la página de la derecha", ha dicho la admirable periodista, en referencia a sus diferencias con el grupo progresista.

"Es el último programa después de siete años, lo dejo en lo mejor de la audiencia, con datos históricos y la complicidad de los oyentes, pues sin ellos no lo hubiéramos conseguido. Por ellos nos hemos levantado con fuerza por las mañanas y hemos decidido cómo lo hacíamos, qué poníamos y hacia dónde íbamos, porque siempre hemos tenido el compromiso de contarles la verdad, con rigurosidad, pero también haciendo que pasen un buen rato en la radio", ha continuado Àngels.

"Me toca ser muy feliz y poner los pies a remojo"

Sobre el futuro que le espera, la presentadora ha prometido que nunca se "desenamorará de la radio", aunque tiene toda la intención de "pasárselo bien"y aprovechar su tiempo libre. Igualmente, además de mostrar su agradecimiento a la audiencia, también ha tenido palabras para los dos equipos con los que ha trabajado en los últimos años:

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Es el último programa después de siete años, lo dejo en lo mejor de la audiencia, con datos históricos y la complicidad de los oyentes La SER

"Hoy termina una etapa, comienza otra. Y yo tampoco hubiera llegado hasta aquí sin este equipo. Sobre el equipo de la madrugada, es muy difícil llegar tan pronto de buen humor y ponerse a trabajar. Para hacerlo hay que quererse, respetarse y empatizar mucho. Y, sobre mi segundo equipo, son talento puro, nos hemos reído tanto. Así que sed muy felices, yo seré muy feliz con lo que me toca, que es poner los pies en remojo, beber mucha pomada y pasármelo muy bien, sin perder de vista la información", ha concluido, en algunos momentos, con un nudo en la garganta.

Cuando se supo que no continuaría en la temporada 26-27, la consejera delegada de PRISA Media, Pilar Gil, aseguró que "el Grupo tiene en marcha un gran proyecto de transformación y llegada a nuevas audiencias, que será aún más visible en la nueva temporada 2026-27, con el compromiso de seguir informando y acompañando a sus oyentes con la calidad y la calidez que siempre han caracterizado a la cadena".

Por su parte, el director general de radio y negocio audiovisual, Jaume Serra, le agradeció su "dedicación y aportación a la SER", donde Barceló ha desarrollado 21 años de exitosa carrera.