Alejandro, el hijo de Tati Almeida, tenía 20 años, cuando fue secuestrado y asesinado por la dictadura militar argentina

Taty Almeida, ha fallecido este domingo a los 95 años, después de media vida dedicada a luchar por la memoria, la verdad y la Justicia en Argentina

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La presidenta de las Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, Taty Almeida, ha fallecido este domingo a los 95 años, después de media vida dedicada a luchar por la memoria, la verdad y la Justicia en Argentina contra los crímenes de la dictadura militar del país (1976-1983).

Lidia Stella Mercedes Miy Uranga de Almeida, más conocida como Taty Almeida, nació en Buenos Aires, el 28 de junio de 1930 y ejerció de maestra hasta que nacieron sus tres hijos. Desde entonces, se convirtió en ama de casa hasta que el 17 de junio de 1975 la Triple A (Alianza Anticomunista Argentina) secuestró a uno de ellos: Alejandro Almeida, que no había cumplido los 20 años. Ahí comenzó su lucha por los derechos humanos.

La organización de la que era presidenta Almeida ha informado de su fallecimiento: "Las palabras no alcanzan, se nos quedan cortas, se nos hace un nudo en la garganta. Tan inmensa que no hay manera de contarlo"; según un comunicado sus integrantes han mostrado su gratitud por el "compromiso, militancia y ternura" demostrado a lo largo de los años, así como por enseñarles que "amar es resistir" y que "la única lucha que se pierde es la que se abandona".

Consciente de que, pese a que había crecido en el seno de una familia en la que abundaban los militares, no conseguiría recuperar a su hijo buscando ayuda entre las fuerzas castrenses, Almeida supo de la existencia de las Madres de Plaza de Mayo en 1979. Desde entonces no volvió a separarse de la lucha que unía a tantas mujeres que, cubriendo sus cabezas con pañuelos blancos, clamaban por la memoria, la verdad y la Justicia de sus hijos secuestrados durante la dictadura.

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"Así como yo estoy feliz de haber parido a mis tres hijos, Alejandro me parió", fue una de las frases que Almeida pronunció en una de sus múltiples intervenciones a lo largo de casi medio siglo de librar una lucha por encontrar a un hijo que, aún hoy, sigue estando desaparecido.

"Contando la historia para que nunca vuelva a repetirse"

Prometiendo así cuidar de su memoria y de la de su hijo llevando su legado "a cada rincón", la organización ha prometido que cada vez que alce la voz por "los 30.000", cifra que los organismos de Derechos Humanos utilizan en su lucha por la memoria, la verdad y la Justicia en el país, también la harán "presente" a ella.

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"Nos queda la responsabilidad de seguir contando la historia para que nunca vuelva a repetirse; de seguir gritando bien fuerte que 'Nunca Más'; de defender la memoria, la verdad y la Justicia como vos nos enseñaste", según se lee en el comunicado aseverando que la recordarán "en cada 'Presentes, ahora y siempre', en cada pañuelo, en cada ronda, en cada abrazo y en cada caricia".

Taty Almeida , una de las primeras voces del espectro político en pronunciarse sobre la muerte de Almeida ha sido la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien la ha reivindicado como una "luchadora incansable" que honró la vida, de acuerdo con un mensaje publicado en sus redes sociales.