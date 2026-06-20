Graciela Rodríguez 20 JUN 2026 - 19:58h.

La exposición se organiza en cinco bloques en torno a una singular museografía diseñada por Paco Bocanegra

El Museo Reina Sofía adquiere 17 nuevas obras de diferentes autores por un valor de 400.000 euros

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'Tejiendo la vida cortesana' nos lleva a dar un paseo por la historia de los tejidos. Es la exposición que desvela secretos y detalles de la vida en la corte desde la Edad Media hasta el siglo 20. Se acaba de inaugurar en la Galería de las Colecciones Reales del Palacio Real.

Adorno, ostentación y representación simbólica en 200 obras de arte textil. Cinco secciones de tejidos, bordados, pasamanerías y encajes que visten desde tronos a piezas divertidas como este flotador o las camas los monarcas.

Junto a ellas, también colgaduras de cama como esta. La bordaron en China y decora ahora el Salón de Fumar de Alfonso XIII en el Palacio Real. Un repaso por la vida cortesana de varios siglos, reconstruida en los talleres de Patrimonio Nacional.

Se podrá visitar desde el 11 de junio hasta el 12 de octubre

La exposición, que deliberadamente no sigue un orden cronológico, se organiza en cinco bloques en torno a una singular museografía diseñada por Paco Bocanegra. "Extraordinarias maravillas" contrasta el ajuar medieval con piezas de ocio decimonónicas; "Espacios de majestad" se articula en torno a los doseles de Carlos IV y María Luisa de Parma; "Sueños de seda" analiza el descanso real; "Real Oficio de Tapicería" desvela la trastienda del cuidado de la colección, y "Guardarropa y Tocador" cierra el recorrido en la faceta más íntima de los monarcas.

La exposición puede visitarse desde el 11 de junio hasta el 12 de octubre. El acceso está incluido en la entrada general de la Galería. También puede visitarse de forma independiente junto con la exposición temporal 'Fernando Brambila, pintor de los Reales Sitios', con una entrada combinada a un precio de 8 euros.