El Museo Reina Sofía ha adquirido en la feria de arte contemporáneo ARCO 17 obras de catorce artistas por un valor de 400.000 euros

Exigen el alto al fuego definitivo en la Franja de Gaza con graffitis en el Museo Reina Sofía de Madrid

Compartir







El Museo Reina Sofía ha adquirido en la feria de arte contemporáneo ARCO 17 obras de catorce artistas, nueve de las cuales son mujeres, por más de 400.000 euros, ha anunciado el director Manuel Segade en rueda de prensa.

"Es muy importante que sigamos trabajando para incorporar obras de mujeres a la colección del Reina Sofía, donde suponen el 15 % de los artistas representados”, ha señalado Segade, quien ha añadido que las mayoría de las obras adquiridas son de artistas españoles y compradas a galerías españolas.

Los 402.760 euros empleados para estas compras provienen del Ministerio de Cultura, que este año lleva ya destinados 1,6 millones de euros a apoyar las compras de arte de museos de toda España, ha subrayado el secretario de Estado de Cultura, Jordi Martí. La mayor parte de los artistas recién comprados no están representados en el Reina Sofía y entran por primera vez a formar parte de la colección y responden al objetivo de “ir completando y complementando” la colección, ha explicado.

De los catorce artistas cuyas obras han sido adquiridas, ocho son españoles y seis de otros países, cuatro de ellos latinoamericanos. Se trata de obras de Annette Messager, Claudia Andújar, La Ribot, María Alcaide, Pere Noguera, Oriol Vilanova y Roberto Jacoby, entre otros artistas.

PUEDE INTERESARTE Los reyes no se pierden la inauguración de la histórica exposición sobre Pablo Picasso en el Reina Sofía

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Las nuevas obras

A la hora de seleccionar las obras también se ha tenido en cuenta la necesidad de cubrir aspectos inéditos o poco representados en las colecciones y complementar líneas de investigación como el arte de acción y la performance, el arte textil, el arte conceptual matérico o el arte relacional.

Entre las obras adquiridas figuran ‘Nueve chichis y un flash’, de La Ribot; tres obras de Pere Noguera que cubren “una clara laguna”, ya que no estaba representado en la colección, y ‘Mudos (2020), una gran instalación formada por más de 2.100 postales de monumentos, de Oriol Vilanova (Manresa, Barcelona, en 1980), artista elegido para representar a España en la Bienal de Venecia 2026.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

De los seis artistas no españoles adquiridos en ARCO, cuatro son de origen latinoamericano, entre ellos Ester Chacón (Santiago de Chile, 1936) que con su obra ‘Mamita’ (1978) se une los fondos de obra textil del museo y Venuca Evanán (Lima, Perú, 1987) que entra al Reina con dos obras.

También de Roberto Jacoby (Buenos Aires, 1944) se incorpora a los fondos del Reina una nueva obra, el vídeo 'Body Art: 15 segundos de fama en la discoteca Palladium', (1988) sobre un festival-acción o performance colectiva participativa realizado en 1988 en la discoteca Palladium de Buenos Aires.