¿Volverán a salir de gira los Rolling Stones?

Keith Richards duda de que las grandes giras sean ya viables, pero apunta una alternativa para seguir tocando en directo

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Llevamos cuatro décadas comprando entradas para ver a los Rolling Stones por si ese concierto resulta ser el último. Y ellos no se cansan de volver una vez más... hasta ahora. En esta ocasión la duda sobre si Sus Satánicas Majestades volverán a salir de gira no llega de un promotor, de un rumor de internet ni de un periodista con fuentes bien informadas, sino del propio Keith Richards.

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El guitarrista, que acaba de cumplir 82 años, ha reconocido en una entrevista con 'Uncut' que ya no tiene tan claro que los grandes tours sean viables para la banda. La duda se plantea justo cuando su nuevo álbum, 'Foreign Tongues', está a punto de llegar a las tiendas sin una gira mundial que lo acompañe, algo inconcebible en otros tiempos en los que el disco parecía simplemente la excusa para volver a tocar en directo.

A Keef se le hace muy cuesta arriba pensar en aeropuertos, hoteles y desplazamientos interminables, pero eso no significa que los Stones vayan a dejar de tocar ante multitudes. Y ahí aparece una palabra cada vez más habitual en la industria musical: residencias.

"No sé si las giras son posibles. Los viajes son agotadores. Pero sí veo la posibilidad de que hagamos una residencia en algún lugar. Donde sea, Londres, Nueva York, París, cualquier sitio. ¡Tocaría en Roma! Pero no veo por qué no podrían organizar algunos conciertos con un nuevo formato", deslizaba el músico.

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La idea sería sencilla. En lugar de recorrer medio planeta durante meses, los Stones podrían instalarse durante varias semanas en una misma ciudad y ofrecer allí una serie de conciertos. Menos viajes, menos desgaste y prácticamente el mismo atractivo para unos fans que llevan décadas cruzando continentes para verles.

No sería precisamente una ocurrencia extravagante. En los últimos tiempos, las residencias se han convertido en el refugio ideal para artistas veteranos y superestrellas (Bad Bunny, Shakira, Celine Dion, Backstreet Boys) que prefieren concentrar esfuerzos y ahorrar costes sin renunciar al directo.

Jagger, con el pie en el acelerador

Mientras Richards se muestra prudente, Mick Jagger mantiene un discurso mucho más optimista. En distintas entrevistas recientes ha dejado claro que sigue pensando en volver a la carretera. El cantante asegura que está preparado para hacerlo y que no ve la hora de regresar a los escenarios con la banda en cuanto sea posible.

“Me encantaría. Tengo muchas ganas… y estoy listo para salir”, aseguraba en 'Sunday Sitdown' de la NBC, mostrándose confiado en volver a ofrecer conciertos en 2027. Tampoco sorprende demasiado. Jagger lleva décadas comportándose como si el calendario fuera una sugerencia y no una realidad biológica. Camino de los 83 años sigue moviéndose sobre el escenario con una energía que haría sudar a muchos artistas que nacieron cuando 'Start Me Up' ya era un clásico.

Entre el deseo y la realidad

La diferencia de tono entre ambos no implica necesariamente un desacuerdo. Más bien refleja dos perspectivas distintas sobre el mismo desafío. Jagger sigue teniendo hambre de escenario. Richards tampoco ha perdido las ganas de tocar, incluso a pesar de su artritis, pero parece mucho más consciente de todo lo que ocurre antes y después de las dos horas de concierto.

Una gira mundial de la banda supone movilizar una producción gigantesca, asumir meses de viajes y mantener un ritmo físico que resulta exigente incluso para músicos varias décadas más jóvenes. Por eso, aunque la imagen romántica de los Stones recorriendo estadios sigue siendo irresistible, la fórmula de tocar varias noches en un mismo sitio empieza a parecer la solución más razonable. A estas alturas, cambiar los aeropuertos por una residencia fija parece bastante más rock and roll que intentar otra vuelta al mundo.