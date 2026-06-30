La ciudad gaditana recuerda al cantaor que revolucionó el flamenco y cuyo legado sigue vivo entre generaciones

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Se cumplen 75 años del nacimiento de Camarón de la Isla, una de las figuras más influyentes de la historia del flamenco, José Monje Cruz revolucionó este género con una forma de cantar única que marcó un antes y un después en el cante jondo. Décadas después de su muerte, su legado sigue más vivo que nunca, especialmente en San Fernando, en Cádiz, la ciudad que lo vio nacer.

En San Fernando, el recuerdo de Camarón está presente en sus calles, en sus plazas y en la memoria de quienes crecieron escuchando su voz. Para muchos, su figura ha trascendido el paso del tiempo hasta convertirse en un símbolo de la ciudad y del flamenco.

Los vecinos lo tienen claro: "Hay leyendas que el tiempo engrandece y para nosotros es el número uno", asegura un aficionado. Otro recuerda la primera vez que lo escuchó: "Tenía 14 años cuando lo oí por primera vez y me impresionó". Son testimonios que reflejan la profunda huella que el cantaor dejó en varias generaciones.

El artista que cambió el flamenco

La mayoría coincide en que Camarón transformó para siempre la historia del flamenco, "tenía la clave del flamenco, es el mejor del mundo", afirma uno de sus seguidores. Otro va más allá y recuerda que "esa garganta era la garganta de Dios", una expresión que resume la admiración que sigue despertando su voz.

Para quienes viven el flamenco de cerca, su legado sigue siendo inalcanzable, "nadie ha conseguido superarlo", sostiene un vecino, mientras otro asegura que "cambió todo el flamenco para mejor". Incluso hay quien considera que su manera de sentir el cante fue tan avanzada que "todavía hay gente que no la ha entendido".

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Setenta y cinco años después de su nacimiento, la figura de Camarón de la Isla continúa inspirando a artistas y aficionados. Su música sigue sonando, se le canta, se le baila y se le recuerda como el gran referente del flamenco.

En San Fernando, el homenaje es permanente. Como resume uno de los vecinos, "solamente hay flamenco y Camarón". Una frase que refleja el lugar que ocupa el cantaor en la memoria colectiva de su tierra y que demuestra que, 75 años después de su nacimiento, su leyenda continúa más viva que nunca.