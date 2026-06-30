Aunque la publicación ya ha sido eliminada, numerosos usuarios volvieron a subir la película a la plataforma

'Citizen Vigilante' llegó a situarse entre los títulos más vistos de Apple TV

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Elon Musk ha vuelto a generar controversia al publicar durante 48 horas en su cuenta de la red social X la película 'Citizen Vigilante', protagonizada por Armie Hammer. El largometraje, dirigido por Uwe Boll, había sido vetado en Alemania después de que las autoridades rechazaran concederle una calificación por edades al considerar que su elevado nivel de violencia podría incitar ataques contra inmigrantes.

Aunque la publicación ya ha sido eliminada, numerosos usuarios volvieron a subir la película a la plataforma. La cinta sigue a Sanders, empresario estadounidense afincado en Croacia que decide impartir justicia por su cuenta persiguiendo a criminales violentos, violadores y jueces corruptos. Su campaña se convierte en un fenómeno viral, transformándolo al mismo tiempo en un fugitivo y en un héroe para parte de la opinión pública.

Un papel para Armie Hammer tras su caída en Hollywood

El propio Uwe Boll también compartió la película en X y, apenas un día después, anunció que 'Citizen Vigilante 2' llegará en 2027. Por el momento no se ha confirmado si Armie Hammer regresará para la secuela, aunque Elon Musk mostró públicamente su entusiasmo al responder a un mensaje sobre el éxito del film en Apple TV con un escueto: 'Citizen Vigilante 2 será aún mejor'.

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'Citizen Vigilante' supone uno de los primeros grandes trabajos de Armie Hammer desde que su carrera quedó prácticamente paralizada en 2021 tras las acusaciones de agresión sexual y conducta inapropiada. El actor perdió entonces el respaldo de su agencia de representación y desapareció de las grandes producciones de Hollywood. En 2023, tras una larga investigación, la Fiscalía de Los Ángeles decidió no presentar cargos penales contra él.

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En una reciente entrevista, Armie Hammer confesó que la oferta de Uwe Boll supuso un auténtico salvavidas profesional. "Creo que lloré. Solo quería volver a trabajar. Habría aceptado incluso un anuncio de comida para gatos".

El intérprete también admitió que cometió errores personales, aunque volvió a negar las acusaciones más graves. "No hice lo que dicen que hice. Pero metí en mi vida a personas peligrosas y tomé malas decisiones."

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Polémica por los contenidos permitidos por X

La decisión de Elon Musk de difundir gratuitamente la película ante sus más de 240 millones de seguidores ha multiplicado su visibilidad internacional y ha reavivado el debate sobre la moderación de contenidos en X, especialmente al tratarse de una obra cuya distribución fue restringida en Alemania por el riesgo que las autoridades apreciaron en su contenido violento.

El inesperado respaldo del propietario de la plataforma también ha dado un impulso comercial a 'Citizen Vigilante', que llegó a situarse entre los títulos más vistos de Apple TV, mientras su secuela comienza ya a generar expectación pese a la ausencia de detalles sobre su reparto.