Ambos profesionales serán los encargados de subir al balcón del Ayuntamiento de Pamplona el próximo lunes

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Los profesionales de Salud Jean Louis Fernández y Araceli Sergio Aguilera serán quienes se suban al balcón del Ayuntamiento de Pamplona el próximo lunes para lanzar el chupinazo de los Sanfermines de 2026, en representación de la subdirección de Urgencias de Navarra, elegida por votación popular para lanzar el cohete anunciador de las fiestas de este año.

Fernández ha sido designado como representante institucional de la subdirección que dirige desde 2023. Es médico de familia y especialista en Emergencias y reside en Pamplona desde 1992 a donde llegó procedente de Kenia junto con su familia.

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Araceli Sergio es enfermera de UVI Móvil de Tafalla. La elección de la segunda persona que lanzaría el Chupinazo ha sido determinada por votación por parte de todos los trabajadores de la subdirección de Urgencias que están en activo. Tras un periodo de nominaciones y otro de votaciones desarrollado en la última semana, Sergio Aguilera ha sido la más votada por sus compañeros y compañeras de equipo, han informado desde el Gobierno de Navarra.

La Plataforma de Mujeres contra la Violencia Sexista, segunda candidatura más votada

Las personas elegidas darán el inicio a las fiestas con las palabras “Pamplonesas, pamploneses, ¡Viva San Fermín! Iruindarrak, Gora San Fermín!”. El decreto de alcaldía que regula el acto no permite expresar ningún otro fragmento añadido, valorativo o de otra condición a este texto.

La Subdirección de Urgencias competía con otras cuatro candidaturas por protagonizar el inicio de los Sanfermines 2026. De hecho, la Mesa General de San Fermín eligió, el pasado 27 de mayo por votación, a cinco candidaturas, el número máximo previsto en el reglamento, para que la ciudadanía votara a la que considerara la mejora opción. En total, se habían presentado once propuestas, si bien dos fueron eliminadas por no cumplir el condicionado.

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Entre las nueve restantes, se eligieron las más votadas por los miembros de la Mesa General de San Fermín. Quedaron fuera los Mulilleros de Pamplona, Fermintxo Garaikoetxea Aranburu, la Asociación Cabalgata Reyes Mayos de Pamplona y la Cofradía Musical de San Saturnino. La ciudadanía disponía de 14 días para ejercer su derecho a voto, del 2 y el 15 de junio.

De los 11.740 votos emitidos, la Subdirección de Urgencias de Navarra ha logrado el 32,15% (con 3.775 votos). En segundo lugar, ha quedado la Plataforma de Mujeres contra la Violencia Sexista, con un 24,33% (2.857 votos), a poca distancia de la Coral Santiago de la Txantrea, que ha logrado un 22,39% (2.629 votos). En cuarta posición figura la Federación Navarra de Pelota / Nafarroako Euskal Pilota Federakuntza, con un 11,94% (1.402 votos) y, por último, las Mujeres investigadoras del Sistema Navarro de I+D+i, que han obtenido un 9,17% de los votos emitidos (1.077).