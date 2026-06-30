Alberto Rosa 30 JUN 2026 - 22:54h.

La oficina del cantante ha publicado un comunicado en el que informan de su "evolución favorable"

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El cantante Miguel Ríos se ha visto obligado a cancelar algunos de sus conciertos de la gira ‘El último vals’ después de sufrir un “leve accidente doméstico”. Aunque el incidente no fue grave, si que obligó al músico de 81 años a mantener reposo durante unos días. Un descanso que, según le han recomendado los médicos, deberá continuar unos días más.

Así lo ha confirmado el cantante en comunicado compartido en sus redes sociales en el que cuenta que, ante la “evolución favorable y la posibilidad de reorganizar el calendario, se ha decidido dar un margen adicional para consolidar una recuperación plena”, comienza el comunicado.

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“Todo camina bien en la recuperación de Miguel, pero le recomiendan un pequeño tiempo más para poder estar al 100%. Miguel os manda un abrazo muerte y os agradece muchísimo vuestra paciencia y vuestro inmenso apoyo”, se puede leer en la publicación.

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Sobre los conciertos afectados y que han podido ser reprogramados, el de Cabra, en Córdoba, y el de Matalascañas, en Huelva, la oficina del artista ha comunicado las nuevas fechas: el 23 de agosto el primero y al 20 de septiembre el segundo. Tal y como se indica en el comunicado, todas las entradas adquiridas seguirán siendo válidas para las nuevas fechas.

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De igual modo, se informa que aquellas personas que no puedan asistir podrán solicitar la devolución a través de los canales oficiales de venta.

Conciertos afectados

Varios conciertos y festivales en los que estaba confirmado el granadino han anunciado sustitutos. Es el caso del festival Gran Reserva, que se vio obligado a comunicar un cambio de última hora en su programación para el pasado sábado 27 de junio. En lugar de Ríos, la organización incluyó a la banda Burning "para ofrecer una noche de rock auténtico, canalla y con el sello imborrable de las grandes bandas de nuestro país".