Ha sido la propia banda musical quien ha anunciado el fallecimiento del cantante a través de sus redes sociales

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El mundo de la música disco está de luto. Víctor Willis, cantante, compositor y miembro fundador de Village People, ha fallecido a los 74 años tras sufrir una "corta pero agresiva enfermedad". Así lo ha anunciado la propia banda este miércoles, 1 de julio, día en el que el vocalista alcanzaría 75 años de vida, a través de sus redes sociales. La noticia también ha sido confirmada por su familia, que ha solicitado respeto y privacidad en estos difíciles momentos.

En un breve comunicado, el grupo ha expresado su dolor por la pérdida de quien fue la voz más reconocible de una de las formaciones más icónicas de la música disco.

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"Estamos profundamente tristes de anunciar la muerte de Victor Willis cantante principal de Village People. Victor falleció el 30 de junio tras una corta pero agresiva enfermedad. La familia solicita privacidad", reza la misiva.

Su esposa, Karen Huff-Willis, también ha confirmado su muerte con un mensaje en el que ha destacado el vacío que deja el artista, pidiendo intimidad para la familia durante el duelo.

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La voz detrás de 'YMCA'

Willis creció en el seno de una familia religiosa. Hijo de un pastor baptista, comenzó a cantar desde muy pequeño en el coro de la iglesia de su padre, donde desarrolló la potente voz que años después conquistaría al mundo entero.

Antes de convertirse en una estrella, estudió interpretación y danza y dio sus primeros pasos sobre los escenarios en producciones de teatro. Formó parte del prestigioso Negro Ensemble Company y llegó a participar en el reparto original del exitoso musical de Broadway 'The Wiz', experiencia que marcaría el inicio de su carrera artística.

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Su vida cambió por completo a mediados de los años setenta cuando conoció al productor francés Jacques Morali, quien le propuso poner voz a un nuevo proyecto inspirado en personajes icónicos de la cultura estadounidense. Así nació Village People.

Ese 'experimento' musical terminó convirtiéndose en uno de los mayores fenómenos del pop y la música disco. Con Willis como cantante principal y coautor de gran parte del repertorio, Village People encadenó una sucesión de éxitos que todavía siguen sonando en todo el mundo.

Canciones como 'Y.M.C.A.', 'Macho Man', 'In the Navy' o 'Go West' se convirtieron en auténticos himnos internacionales y transformaron al grupo en una de las bandas más populares de finales de los años setenta.

Su característica imagen, basada en personajes como el policía, el militar, el cowboy, el obrero o el motorista, terminó formando parte de la cultura popular y convirtió a Village People en un símbolo de toda una generación.

En pleno éxito mundial, Willis abandonó el grupo en 1980 para emprender nuevos proyectos personales y musicales. Sin embargo, décadas después regresó a la formación y acabó siendo el único miembro fundador que permanecía sobre los escenarios, liderando una nueva etapa de Village People con giras internacionales y nuevos conciertos.

Una batalla judicial por los derechos de autor

Además de su faceta artística, protagonizó una importante batalla judicial por los derechos de autor de las canciones que había compuesto junto a Jacques Morali.

En 2012 logró una histórica victoria legal que le permitió recuperar parte de los derechos de temas tan emblemáticos como 'Y.M.C.A.', 'Go West' o 'In the Navy', consolidando así el reconocimiento a su trabajo como compositor.

Su vida personal

Fuera de los escenarios, Willis estuvo casado desde 2007 con Karen Huff-Willis, abogada y ejecutiva musical, con quien residía en San Diego, California. La pareja permaneció unida hasta el fallecimiento del cantante.

Aunque durante algunos periodos de su vida atravesó problemas personales y legales relacionados con el consumo de drogas, el artista consiguió rehacer su carrera y volver a los escenarios, centrando sus esfuerzos en la música y en la recuperación del legado de Village People.