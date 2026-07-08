Silvia Estrada llega al corazón de cada uno de sus oyentes, ayudando a superar las cosas difíciles como una vez hizo ella

De Sting a AC/DC y los Rolling Stones: las leyendas de la música desafían al tiempo y siguen conquistando los escenarios

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Las noches del botánico llegan a Madrid con estrellas que brillarán como la cantautora mexicana Silvana Estrada, quien presenta su segundo disco en el que ha puesto todo su cariño y que cada una de sus letras llegan hasta los sentimientos de cada uno de sus fans.

Son unas letras muy íntimas cuando estaba en mitad de un proceso de duelo intentando reconstruirse a ella misma y que gracias a la música pudo hacerlo. Con un estilo folk, indagando en lo tradicional y en sus propios sentimientos, la joven se ha convertido en toda una revelación, tanto que se lleva el Grammy a mejor artista nueva.

Porque como ella hay mucha gente joven, intentando sobrellevar sus propias situaciones y reconstruyendo sus vidas como ella lo hizo: "Sobre todo siendo mujer joven latinoamericana. Hasta la fecha a veces me toca como tener que batallar un poquito", confiesa al equipo de Informativos Telecinco.

Una verdadera artista con una increíble historia

Su nombre comenzó a sonar con más fuerza cuando en 2022 ganó el Grammy a mejor artista nueva, pero ella "no le dio mucha importancia": "Ese premio es de todas, pero en retrospectiva creo que sí fue realmente como un antes y un después". Y el nombre del premio lo deja muy claro: es toda una verdadera artista.

La joven no solo tiene una voz que consigue llegar hasta el último de la fila, sino que sabe tocar la trompeta, el piano, pero su principal e innegable talento sigue siendo su propia voz. De lo que tuvo que recomponerse y el dolor que le inspiró para crear su nuevo disco fue el asesinato de su mejor amigo: "Estás en un duelo terrible, pero estás de gira, pero estás enamorada. Son muchas las cosas que pasan en la vida de un año".

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Sin embargo, y aunque creía que no se iba a recomponer de este shock que tuvo que vivir con tan corta edad, la música fue su refugio y ahora ella lo es para todos sus oyentes.