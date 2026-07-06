El gesto, inmortalizado por numerosos fans y difundido en redes sociales, ha provocado un auténtico aluvión de reacciones entre los seguidores de la banda

Xabi, de La Oreja de Van Gogh, sobre la dura preparación de Amaia para los conciertos: "Ha recibido técnicas para manejar los nervios"

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El regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh sigue dejando momentos que no pasan desapercibidos. El último ha tenido lugar durante uno de los conciertos de la gira de la banda, donde un inesperado beso entre la cantante y Xabi San Martín sobre el escenario se ha convertido en una de las imágenes más comentadas de las últimas horas.

El gesto, inmortalizado por numerosos fans y difundido en redes sociales, ha provocado un auténtico aluvión de reacciones y ha disparado las especulaciones entre los seguidores del grupo.

Los detalles

Todo ocurrió en plena interpretación de 'Tan guapa', una de las canciones más emotivas del repertorio de la banda, durante su participación en el festival Córdoba Live este pasado sábado, 4 de julio.

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Como viene ocurriendo en esta nueva etapa, Amaia comparte ese tema muy de cerca con Xabi San Martín, que comienza la interpretación al piano antes de que la cantante se una a él sobre el escenario. La complicidad entre ambos suele ser habitual durante este tema, hasta que ha llegado a un desenlace que nadie esperaba.

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Al terminar la canción, ambos se fundieron en un largo abrazo. Fue entonces cuando Xabi 'sorprendió' a la artista con un rápido beso en los labios, un gesto espontáneo que provocó una inmediata ovación del público y que quedó inmortalizado por decenas de fans del grupo.

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En cuestión de minutos, los vídeos han comenzado a difundirse en plataformas como X, Instagram y TikTok, donde acumulan miles de reproducciones y comentarios, algunos aplaudiendo este momento y otros criticándolo.

"Qué fuerte", "Qué pensará la esposa de Xabi", "Un pico en la boca", "Xabi coloca su mano y le da un beso a la mano, fue solo un juego entre ellos", "Esa es la verdadera amistad", "Es un beso sin más... muchos amigos se dan piquitos", "Lleva toda su vida enamorado de Amaia Montero. Así que, bueno, cero sorpresas", "Dejad de ver fantasmas donde no los hay", se observa en las redes, dejando claro la disparidad de opiniones entre los fans del grupo.

Los rumores

No es la primera vez que la química entre Amaia y Xabi llama la atención del público. Desde el regreso de la cantante al grupo, ambos han protagonizado numerosos momentos de cercanía durante los conciertos, compartiendo bromas, abrazos y una conexión muy visible sobre el escenario. Sin embargo, este beso ya ha terminado convirtiéndose en una de las imágenes más comentadas de la gira.

Cabe recordar que ya hace años surgieron rumores sobre una posible relación sentimental entre la cantante y Xabier San Martín. Un supuesto noviazgo que cobró fuerza este año y ahora. Sin embargo, en lo que respecta al compositor, está casado y tiene una hija, por lo que todo se trataría de especulaciones.

Hasta la fecha, ninguno de los dos han realizado declaraciones al respecto. Y más allá del beso, la gira de La Oreja de Van Gogh continúa generando titulares. Su próximo concierto está previsto para este próximo viernes, 10 de julio, en Gijón, y no será hasta el 30 de diciembre, en Madrid, cuando el tour llegue a su fin.