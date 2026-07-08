Celia Molina Zaragoza, 08 JUL 2026 - 12:29h.

La cantante ha comunicado la decisión final con respecto a la posibilidad de cambiar el horario de su concierto de este viernes

La afición de España y Portugal vivió una máxima tensión que acabó desatando la euforia española con el gol de Merino

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La victoria de España frente a Portugal ha llevado a nuestra selección hasta los cuartos de Final del Mundial de Fútbol, que se está jugando entre México, Canadá y Estados Unidos. Los de De la Fuente se enfrentarán a Bélgica este viernes 10 de julio a las 21:00 horas, justo el mismo día - y prácticamente la misma hora - a la que Aitana tiene un concierto programado en Zaragoza.

En un directo con sus fans, y muy contenta por el avance de España en el prestigioso torneo, la cantante abrió la posibilidad de cambiar el horario de su concierto, no solo para que todo el mundo pueda ver el esperado partido, sino para disfrutarlo ella misma también. "A mí no me da igual que el show coincida con el partido", expresó la artista, planteando la cuestión a sus fans.

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Sin embargo, viendo la repercusión que han tenido sus problemas, ha mandado un mensaje por su canal privado de Whatsapp para repetir que su idea era solo una intención, no una decisión tomada. De hecho, en un último tuit ha confirmado que el concierto no se moverá y que se celebrará a la hora prevista.

"Solo dije que estábamos estudiando las alternativas"

"A veces, es muy difícil ser espontánea o simplemente hablar con vosotros en redes sin que cualquier frase acabe convertida en un titular o se saque de contexto. Vuelvo a repetir lo que he explicado esta mañana en el directo: ayer, al terminar el partido, mucha gente que viene al concierto del viernes me preguntó qué iba a pasar, ya que ese mismo día juega España los cuartos de final del Mundial", ha dicho en un largo texto publicado en su canal privado.

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"Finalmente, no habrá ningún cambio de horario"

"Lo único que dije fue que estábamos estudiando todas las alternativas posibles para que la gente pudiera disfrutar tanto del concierto como del partido. También expliqué que adelantar o retrasar el horario era muy complicado por muchos motivos: hay personas que trabajan el viernes y necesitan tiempo para llegar al concierto, y otras que no quieren que termine demasiado tarde por el transporte de vuelta o por cualquier otra circunstancia", ha añadido Aitana.

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"Eso era todo. Simplemente quería compartir con vosotros que habíamos valorado todas las opciones, aunque hacer un cambio fuera muy difícil. El directo está entero y creo que refleja perfectamente el contexto. Me da pena que, a veces, sea más fácil buscar un titular llamativo que contar las cosas como realmente se han dicho", ha concluido, visiblemente molesta con los titulares de la prensa.

Después, ha confirmado en un nuevo tuit que el show se queda como estaba. El concierto de Aitana, por tanto, tendrá lugar a partir de las 21:30 horas en el Pabellón Príncipe de Zaragoza, media hora después de que comience el España -Bélgica. Nuestra selección se enfrentará a la belga después de que ésta eliminara a Estados Unidos del Mundial, tras la polémica que protagonizó Donald Trump al pedir que la FIFA le retirara la tarjeta roja a uno de sus jugadores, Folarin Balogun.