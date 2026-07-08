Sumario: Las grandes leyendas de la música desafían al paso del tiempo con nuevas giras, discos y colaboraciones

Los detalles de la polémica separación de Nueva Línea: de la versión de la dirección de la orquesta a los problemas con las cantantes

Compartir







De Sting a los Rolling Stones, pasando por AC/DC, Patti Smith o Rod Stewart, los artistas veteranos demuestran que la edad no es un obstáculo para seguir llenando recintos, publicando discos y conquistando al público.

Las modas cambian y las nuevas generaciones marcan el ritmo de la industria musical, pero hay artistas que se niegan a abandonar los escenarios. Lejos de la retirada, las grandes leyendas del rock y el pop continúan protagonizando giras internacionales, lanzando nuevos trabajos y reuniendo a miles de seguidores décadas después de iniciar sus carreras.

Mientras canciones como 'Wannabe', de las Spice Girls, cumplen 30 años convertidas ya en himnos de varias generaciones, nombres históricos como Sting, The Rolling Stones, AC/DC, Patti Smith, Miguel Ríos, Raphael o Rod Stewart siguen demostrando que la veteranía atraviesa uno de sus mejores momentos.

A sus 74 años, Sting celebra 55 décadas de trayectoria, más de medio siglo sobre los escenarios sin dar señales de agotamiento. El británico continúa inmerso en una gira internacional y ha sorprendido recientemente con una colaboración junto a los argentinos Catriel y Paco Amoroso, acercándose además a nuevos públicos.

"Sting ha perdido pelo y nada más", resume con humor la pieza televisiva. Su excelente estado de forma suele atribuirse a su disciplina física y a su conocida afición por el yoga.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Los Rolling Stones siguen llenando estadios

Si hay un ejemplo de longevidad sobre los escenarios, ese es The Rolling Stones. Entre Mick Jagger, Keith Richards y Ronnie Wood suman 243 años, pero continúan actuando ante miles de personas y estrenando nuevas canciones.

"Se trata de trabajar duro. A lo mejor no puedo hacer algunas cosas que hacía con 21, pero sí otras", reconoce uno de sus integrantes, reflejando una filosofía que comparten muchas de las grandes figuras del rock. Los australianos AC/DC también han anunciado una nueva gira, que podría convertirse en la última de su carrera, poniendo de nuevo en marcha la mítica "autopista al infierno".

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

La lista de veteranos en activo continúa con Patti Smith, recientemente distinguida con el Premio Princesa de Asturias de las Artes; Miguel Ríos y Raphael, ambos ya octogenarios; o Rod Stewart, que a sus 81 años incluso ha necesitado oxígeno durante alguna actuación, aunque sin renunciar a seguir sobre el escenario.

Lejos de convertirse en un obstáculo, la edad parece haber reforzado el vínculo de estos artistas con su público. Nuevos discos, colaboraciones con músicos jóvenes y giras multitudinarias evidencian que las leyendas de la música siguen teniendo un hueco privilegiado en la industria.

Porque mientras el calendario avanza, ellos continúan demostrando que el talento y la pasión por la música no entienden de edad, convirtiendo cada concierto en una prueba de que algunas estrellas nunca dejan de brillar.