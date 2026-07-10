Alberto Rosa 10 JUL 2026 - 14:46h.

La actriz interpretó durante casi siete décadas a Jill Archer en el programa 'The Archers' de BBC Radio 4

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La icónica actriz de telenovelas británica, Patricia Greene, ha fallecido este viernes a los 94 años. Green, que interpretó a Jill Archer en el programa de radio ‘The Archers’ durante casi siete décadas, fue la actriz de telenovelas con la trayectoria más extensa del mundo.

Conocida cariñosamente como Paddy, Patricia Greene debutó en radionovela con el personaje de Jill Archer en 1957. En un comunicado, el director de BBC Radio 4, Mohit Bakaya, elogió la "sobresaliente" contribución de Greene a la telenovela durante los últimos 70 años, señalando que había sido una "compañera constante" en la vida de los oyentes de BBC Radio 4.

“Ha sido un placer escuchar su interpretación de Jill, que ha ido evolucionando a lo largo de las décadas. Deja un legado maravilloso. Ambridge no será lo mismo sin ella, y todos los que formamos parte de BBC Radio 4 enviamos nuestro cariño y nuestras condolencias a su familia en estos momentos difíciles!, aseguraron.

"Era absolutamente singular, fabulosa y divertida"

Por su parte, Jeremy Howe, editor de la mítica radionovela, añadió: “Paddy era absolutamente singular, una narradora fabulosa y tremendamente divertida, y como los mejores actores, cuando se ponía frente al micrófono nunca sabías con certeza cómo iba a interpretar una escena, pero sabías que lo haría de forma brillante".

“Su interpretación de Jill fue formidable, pero también maravillosamente cálida, cariñosa y tremendamente divertida”, añadieron. “Fue un privilegio increíble trabajar con ella, y la echaremos mucho de menos todos los que formamos parte del equipo de producción, así como millones de oyentes de ‘Los Archers’”.