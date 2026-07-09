Celia Molina 09 JUL 2026 - 13:31h.

La cantante ha fallecido a los 75 años en el hospital de Portugal donde fue ingresada tras sufrir una grave perforación abdominal

Muere Bonnie Tyler: recordamos anécdotas de su gran tema, 'Total Eclipse of the Heart'

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Tras un largo y complejo postoperatorio que no ha podido superar, la cantante Bonnie Tyler, de 75 años, ha fallecido en un hospital de Portugal. Allí fue ingresada de urgencia a principios del mes de mayo, cuando, estando en su segunda residencia, sufrió una peligrosa perforación intestinal, por la que tuvo que ser operada.

En principio, según el comunicado que emitió entonces su equipo, la intervención había "salido bien", pero una infección obligó a los médicos a poner a Bonnie en coma inducido, sufriendo un infarto cuando trataron de reanimarla la primera vez. Finalmente, a mediados de junio, consiguieron despertarla sin riesgo, pero su estado seguía siendo "muy débil", según otro comunicado.

Ahora, un mes después, sus familiares han informado de su triste muerte, a través de la web oficial de la artista: "La familia y el equipo de Bonnie lamentan profundamente anunciar que Bonnie falleció inesperadamente anoche en un hospital de Portugal como consecuencia de la enfermedad por la que estaba siendo tratada", han dicho, provocando una gran conmoción en la industria musical.

La cantante sufrió un aborto a los 39 años

Todo el mundo conocía a Bonnie Tyler por su rasgado timbre de voz y por haber sido la autora de éxitos que han trascendido generaciones, como 'It's a Heartache', 'Holding Out for a Hero' o 'Total Eclipse of the Heart', tema que se sigue reproduciendo cada vez que hay un eclipse solar o lunar. Pero, ¿cómo era su vida personal? ¿Por qué esta cantante nunca tuvo hijos a pesar de haber estado casada 53 años con el mismo hombre?...

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Bonnie perdonó la infidelidad de su marido

Bonnie y el excampeón de judo, Robert Sullivan, se casaron en 1973 y su matrimonio perduró hasta el día de la muerte de la artista galesa. Ambos han mantenido su relación durante 53 años, a pesar de que la infidelidad, que trascendió al público, que él cometió en el 2016. En ese momento, una fan francesa de Bonnie confesó en el diario 'The Mirror' que había mantenido una aventura de 18 meses con Sullivan y que hasta llegó a pensar que ambos tenían un "matrimonio abierto" al prolongarse tanto su romance.

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Tras enterarse, Tyler decidió perdonarle y, en una entrevista que dio para Vanitatis en el 2021, mientras se encontraba en su casa del Algarve, confirmó que siempre le ha querido: "Nos queremos. Hemos pasado todo este tiempo juntos. Ya sabes, nos reímos mucho, hablamos mucho. Bueno, en definitiva, no hay más, le quiero y él me quiere a mí", sentenció.

En la misma entrevista, la cantante explicó también el motivo por el que nunca tuvo hijos: "Cuando nos casamos, pensamos en darnos siete años antes de dar ese paso. Los siete años pasaron y decíamos 'el año siguiente' y luego 'el siguiente'... El año siguiente no llegó hasta que no tuve 39 años y me quedé embarazada enseguida, pero, desgraciadamente, el embarazo no llegó a término, lo perdí. Fue duro, pero soy una persona de mirar hacia adelante. Al fin de semana siguiente estaba en París. Tengo 16 sobrinos y sobrinas. Uno de ellos, Christopher, vive con nosotros y con su pareja, y tenemos una relación fabulosa", concluyó.