Las reacciones a la muerte de Raúl del Pozo: "Un maestro de periodistas que deja huella en generaciones"

Políticos y compañeros periodistas de todo signo despiden a una leyenda: Raúl del Pozo fallece a los 89 años.

En las redes sociales se hacen eco del obituario de Antonio Lucas en su adiós: un homenaje digno de su figura

Políticos españoles se han despedido del periodista y escritor Raúl del Pozo, que ha fallecido este martes a los 89 años y a quien han calificado como "maestro de periodistas". "Deja su huella en varias generaciones de lectores y periodistas", ha expresado el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Feijóo ha lamentado la muerte del periodista y ha asegurado que con él "desaparece una estirpe de periodistas que hicieron de Madrid un género literario", como ha expresado en un mensaje a través de la red social X. "Un abrazo a la familia de El Mundo. Su amada Natalia lo espera para un veraneo eterno en Costa Fleming. Descanse en paz", ha añadido el líder del PP.

Por su parte, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha trasladado el pésame a los allegados del "maestro de cronistas". "Raúl del Pozo, medalla de honor de la Ciudad de Madrid, maestro de cronistas, periodista y escritor, nos deja. Apasionado de Madrid, dedicó su vida a contar grandes historias que marcaron a generaciones. Nuestro pésame a familiares y amigos. Descanse en paz", ha escrito en sus redes sociales el alcalde.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se ha sumado a las condolencias y ha definido a del Pozo como "maestro de periodistas, escritor apasionado y cronista de enorme talento", como ha escrito en una publicación en X que ha acompañado con una fotografía junto a del Pozo, quien el año pasado recibió el XXV Premio Joaquín Romero Murube que concede el ABC de Sevilla. "Deja una impronta imborrable en el oficio y en muchos compañeros", ha escrito Moreno, que ha concluido su mensaje enviando "un fuerte abrazo" a la familia y amigos de del Pozo y con el deseo de que "descanse en paz".

También se ha despedido el presidente de Castilla La Mancha, Emiliano García-Page, que ha lamentado la muerte de "un castellanomanchego ejemplar que llevó con orgullo la Medalla de Oro de la región", como ha expresado en sus redes sociales. "Dueño de un estilo inconfundible, de una profunda mirada y de una honestidad inquebrantable. Mi abrazo y mi pésame a sus seres queridos. Descanse en paz", ha añadido García-Page en su publicación.

Iván Redondo, gurú en su momento de Pedro Sánchez, también ha calificado a Raúl del Pozo como uno de los tres tenores del periodismo patrio.

Raúl del Pozo (La Torre, Mariana, Cuenca) fue reportero, enviado especial, corresponsal en el extranjero ('Pueblo', 'Interviú', 'Diario 16', 'Mundo Obrero') y director-adjunto de 'El Independiente', según la editorial La Esfera de los Libros, con la que publicó 'A Bambi no le gustan los miércoles (2003) y 'La rana mágica' (2006). También participó en los debates y tertulias de 'Protagonistas' de Luis del Olmo y en los programas televisivos de Antena 3 y Telecinco, dirigidos por María Teresa Campos y Montserrat Domínguez.

Fue asimismo columnista y cronista parlamentario del diario 'El Mundo', por cuya labor recibió el Premio del Club Internacional de Prensa al mejor trabajo periodístico en prensa escrita, además de otros galardones como el Cuco Cerecedo, el Pedro Rodríguez, el Jaime de Foxá y, recientemente, el César González Ruano.

Del Pozo publicó cinco novelas --'Noche de tahures', 'La novia', 'Los reyes de la ciudad', 'No es elegante matar a una mujer descalza', 'Ciudad Levítica' y 'La diosa del pubis azul' (con Espido Freire)-- y tres libros de ensayo: 'Una derecha sin héroes', 'A Bambi no le gustan los miércoles' y 'Los cautivos de La Moncloa'.

Compañeros periodistas han rendido un homenaje al maestro en el día de su adiós.

El obituario de Antonio Lucas, amigo y compañero de Raúl del Pozo ha sido destacado por muchos a la hora de decir adiós al periodista.